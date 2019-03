Algérie: CMAI - Bedoui reçoit la médaille de premier rang de l'Emir Nayef pour la sécurité arabe

Tunis — Le Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI) a décidé, dimanche à Tunis, de décerner la médaille de premier rang de l'Emir Nayef au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, en guise de reconnaissance de "ses efforts valeureux" dans le renforcement du processus sécuritaire arabe commun.

Proposée par les responsables du haut comité du Prix Nayef pour la sécurité arabe, présidée par le président honoraire du CMAI, le ministre de l'Intérieur saoudien, le prince héritier, Abdelaziz Ben Saoud Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, cette décision contenu dans le communiqué final de la session, a permis d'honorer M. Bedoui, président de la 35 session du Conseil, a reçu cette médaille en guise de reconnaissance de "ses efforts valeureux dans le renforcement du processus sécuritaire commun, et de l'intérêt que porte l'Algérie au Conseil et à son Secrétariat Général".

Le Haut comité a décidé de décerner la médaille de premier rang de l'Emir Nayef pour la sécurité arabe de l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmed al-Jabir al-Sabah, "en guise de reconnaissance de ses efforts valeureux en matière de renforcement de la sécurité arabe et en faveur des causes arabes justes".

Lors de la session à laquelle a pris part le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayeb Louh au nom du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le Conseil a adopté "le 9e plan de conjoncture de la stratégie arabe de lutte contre le trafic de drogue et de psychotrope, le 8e plan de conjoncture de la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme et le 5e plan de conjoncture de la stratégie arabe de la protection civile".

Le Conseil a adopté, en outre, les recommandations issues des conférences et des réunions organisées par le Secrétariat général du Conseil en 2018 et les résultats des réunions communes tenues la même année.

Les ministres de l'Intérieur et les représentants d'organisations arabes et internationales participant à cette session ont évoqué "les menaces sécuritaires auxquelles fait face la région arabe notamment le terrorisme, la drogue, la migration et le crime organisé", soulignant le soucis de "poursuivre les efforts pour le renforcement et le développement de l'action sécuritaire arabe commune en continuant à accomplir des réalisations afin d'assurer la sécurité et la stabilité pour les peuples arabes".