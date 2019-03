Togo: Mlapa buteur, Dossèvi aussi !

Même si leurs clubs respectifs ont perdu leur match le week-end, les deux Eperviers, Peniel Mlapa et Matthieu Dossèvi peuvent se réjouir d'avoir ajouté un nouveau trait à leur compteur de buts.

D'abord le premier, qui évolue au VV Venlo en Eredivisie des Pays-Bas, lors du déplacement chez le FC Groningen, a inscrit le second but de son équipe qui perdait sur un score de 2-3. C'est le 10ème but de la saison pour Peniel Mlapa en 20 matches cette saison.

Du côté de la France, ce fut une journée douloureuse de dimanche qu'ont connu Toulouse et Matthieu Dossèvi. En visite chez Lyon, ils ont été défaits sur un score de 1-5. Le seul but toulousain de cette rencontre portait la griffe de Matthieu. C'est le 3ème but de la saison pour le joueur qui cette saison a été aussi auteur de deux passes décisives.

A noter que ce week-end a été tout sourire pour Djene Dakonam et Getafe qui sont allés arracher une victoire sur le terrain du Bétis Séville, lors de la 26ème journée de la Primeira Division (Liga espagnole).

Par contre, si Floyd Ayité a refoulé à nouveau la pelouse après plusieurs journées sur le banc, en Premier League anglaise, Fulham n'a pu faire le poids devant Chelsea. Blues de Chelsea l'ont emporté 2-1 en déplacement chez Fulham. Remplaçant, le jeune Ayité est rentré en jeu à la 71ème minute.