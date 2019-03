Burkina Faso: FESPACO 2019 - La promotion de la destination Burkina à travers un défilé de mode international

Placée sous le parrainage de Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et le co-parrainage de Makita Bocoum, ce défilé de mode placé sous le thème : «La mode, espace de cohésion et d'échanges culturels» est selon Oumou Compaoré, co-fondatrice de l'agence MEA, en droite ligne avec le thème du cinquantenaire du Fespaco. «Nous avons décidé d'organiser ce défilé de mode qui existait déjà au Fespaco mais qui a disparu ces deux dernières éditions. C'est donc avec l'accompagnement du Fespaco que nous organisons ce défilé en l'honneur du cinéma africain», a laissé entendre Mme Compaoré.

Les co-promotrices et la marraine (au centre)

Pour ce défilé de mode, des créateurs de renommée internationale étaient au rendez-vous. Notamment John Medar du Bénin (directeur artistique du défilé), les stylistes Casterman du Bénin, Dieudonné Tra et Franck Gnamien de la Côte d'Ivoire, Fedi Maïga du Mali, Bazemsé, Line prestation et Be Free du Burkina Faso, pour ne citer que ceux-là.

En levée de rideau, le public venu nombreux pour la circonstance s'est délesté avec une parade en hommage aux anciens cinéastes. Tour à tour, les fans de la mode au nombre desquels, Miss Burkina et ses dauphines, ont pu admirer les collections «Sotigui» de Be Free, «Ama» de Fedi Maïga, «Repose en paix» de Ben Isaac avec sa marque «The black», «Esprit calme» de Franck Gnamien, «Soro bis» du premier mannequin burkinabè Issa Sorogo etc. Ce cinquantenaire marque également 30 ans de participation du styliste de renommée internationale Pathé Ouédraogo dit Pathé'O au Fespaco. A l'occasion, le monument de la mode africaine a présenté sa collection spéciale Fespaco portée par 30 mannequins.

Au total, ce sont 14 stylistes et une trentaine de mannequins qui ont fait connaitre leur savoir-faire à cette soirée. Les artistes Imilo Le Chanceux, La Jaguar et Mix Premier de la Côte d'Ivoire n'ont pas marchandé leur talent pour agrémenter la soirée de bonne humeur.

