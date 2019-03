Togo/Bénin: Claude Le Roy, les Eperviers, le match contre le Bénin et autres... .

Depuis notre dernière parution, on s'est fait le devoir d'attirer l'attention sur les tenants et les aboutissants du prochain des Eperviers du Togo contre les Ecureuils en terre béninoise, match qualificatif pour la phase finale de la CAN Egypte 2019. Cette interview accordée le 29 Janvier dernier à Cafonline par le technicien français des Eperviers du Togo, Claude Le Roy, permet encore plus de cerner dans quel état d'esprit, ce dernier compte aborder cette rencontre.

De cette interview qui se veut la plus récente du technicien français, très fermé vis-à-vis de la presse togolaise, il en ressort dans un premier temps, et contrairement à ceux qui peuvent se montrer pessimiste quant à l'issue de cette rencontre malgré que les Eperviers se soient montrés plus à l'aise à l'extérieur dans ces éliminatoires qu'à la maison, il est plus que jamais euphorique pour cette simple raison : « J'aurais la chance de retrouver une équipe beaucoup plus structurée que contre l'Algérie (NDLR : défaite 4-1 à domicile). Il me manquait mes meilleurs défenseurs, Djene Dakonam et Ouro-Sama Hakim sans compter Ihlas Bebou de Hanovre. Ce dernier va reprendre la compétition début mars. Les Écureuils du Bénin seront privés de Sessegnon, Poté et D'Almeida, trois joueurs majeurs. On doit faire un gros match pour se qualifier. En cas de succès, cela serait la sixième fois que je me qualifie pour une CAN lors du dernier match des éliminatoires. Le Bénin a battu l'Algérie et est venu chez nous faire match nul. Ils savent jouer de façon défensive pour assurer un résultat nul qui les qualifierait ».

On convenir de ce que tout ceci n'est pas une raison suffisante pour présager de ce qui peut être le score final d'une telle rencontre qui déterminera le sort de ces deux sélections pour la phase finale de cette compétition africaine au pied des pyramides.

Pour Claude qui vise une 10ème phase finale de CAN à la tête d'une sélection nationale comme sélectionneur, alors que tous les Togolais ont un regard braqué sur lui quant à la convocation ou non de certains anciens cadors de cette sélection des Eperviers qui sont rentrés en brouille avec ses méthodes depuis le retour de la CAN 2017, tels Jacques Alaixys Romao, Serge Akakpo et Serge Gakpé, « jouer à l'extérieur n'est pas désavantage. On avait fait un super match en Algérie même si nous avions perdu 1-0. On a gagné en Gambie. C'est vrai que nous n'avons pas été gâtés avec la reconstruction de Kégué alors que les travaux du stade municipal de Lomé ne sont pas achevés. Cela a été une double pénalité ».

Des détails sur certains joueurs, sur qui il compte beaucoup pour sauver sa tête et son fauteuil, il n'en manque pas dans les esprits du vieux technicien français. Parlant de détail, alors que d'aucuns craignent pour la forme du capitaine des Eperviers, Sheyi Emmanuel Adebayor, qui depuis plusieurs mois peine à trouver une place de titulaire au sein du dispositif d'Istanbul Basaksehir dont il reste la propriété jusqu'en 2020, « il n'y a aucun problème sur sa participation », au match du 24 Mars prochain, a priori, assène Le Roy.

D'éloges, il n'en tarit pas pour ce qui est de Floyd Ayité qu'il dit être allé voir à Londres. « Il serait bien qu'il trouve un club où il est plus de temps de jeu », croit savoir qui dit ne pas « comprendre pourquoi il ne joue pas plus », lui qui « fait partie des joueurs extrêmement talentueux », qu'il a eu à diriger dans sa carrière de technicien. Reconnait-il volontiers, « depuis deux ans, il a joué un rôle important dans tous les matches du Togo, avec Mathieu Dossevi.

Floyd n'a pas réussi à passer ce palier qui aurait fait de lui un joueur majeur dans l'un des grands championnats européens ». Satisfait, Claude l'est aussi quant aux performances de Djene Dakonam à Getafe.

« C'est une énorme satisfaction. Même quand il jouait inconnu en deuxième division espagnole, il a toujours été un titulaire indiscutable avec moi. C'est un joueur et un homme d'une qualité exceptionnelle et je ne suis pas étonné de le voir dans l'équipe type de la Liga. Son absence contre l'Algérie a coûté cher au Togo », indique-t-il pour saluer les performances de ce jeune défenseur togolais qui ne cesse de gravir les échelons, et qui a conduit à nouveau son club samedi dernier à une nouvelle victoire à domicile sur Rayo Vallecano, en Liga espagnole. Une victoire qui permet au club de se hisser à la 4ème place.

Au-delà de tout ce qui précède, inutile de dire que la plupart des joueurs qui ont connu le naufrage collectif en Novembre dernier à Lomé devant les Fennecs algériens (1-4) seront convoqués par Claude Le Roy pour ce match fatidique du mois de Mars prochain et que dans une moindre mesure, Jacques Alaixys Romao qui a reçu une semaine plus tôt la visite d'un des membres du staff technique des Eperviers en la personne de Kossi Agassa, peut aussi retrouver le nid. En tout cas, tout plaide pour le retour d'un tel joueur qui, du haut de ses 35 ans, ne manque pas d'expériences pour les grands rendez-vous, et ne manquera pas d'apporter aux espèces volantes togolaises, comme il en fait aujourd'hui pour les Rémois en Ligue 1.

Sans attendre une telle évidence, le vieux coach « espère pouvoir jouer cette Coupe d'Afrique des nations en Égypte et, pourquoi pas, la onzième en 2021 ». Chose qui pourrait ne pas être possible au cas où l'aventure des Eperviers s'arrête à Cotonou ou à Porto Novo. M.G / L'Equipe Sportive N* 288 du Mardi 26 Février 2019">