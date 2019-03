Cote d'Ivoire: Chambre de commerce et d'industrie - Faman Touré explique l'utilité des délégations régionales

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire(CCI), Faman Touré a procédé samedi 02 mars 2019 à la salle de conférences de la préfecture de Daloa, à l'investiture du président de la délégation régionale de la région du Haut-Sassandra, Dramé Lanmine et des membres élus, notamment, le docteur Lorougnon Félix et Touré Natché.

Faman Touré a félicité et encouragé l'équipe installée dans la conduite de sa mission. Il a affirmé sa volonté de les soutenir, en vue du développement du secteur privé dans la région du Haut-Sassandra. Selon lui, l'implantation des délégations régionales a pour but de réaliser des actions de développement économique de proximité en apportant des réponses aux préoccupations exprimées dans les différentes régions où elles sont implantées.

« Vous pouvez, également compter sur la délégation régionale pour bénéficier des sessions de formation et de sensibilisation dans tous les domaines. L'objectif sera de bien vous former pour mieux comprendre les enjeux des temps nouveaux et le fonctionnement du monde des affaires d'aujourd'hui », a-t-il souligné à l'endroit des opérateurs économiques.

Au nom du président régional, le premier vice-président de la délégation régionale du CCI, Dr Lorougnon Félix s'est engagé à œuvrer à la redynamisation économique de la région.

Correspondant régional