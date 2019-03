Maroc: La Bourse de Casablanca clôture février dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de février 2019 dans le rouge, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 1,89% et 2% respectivement.

Au terme des 20 séances de ce mois, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a atteint 11.136,57 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.037,18 points. Dans ces conditions, rapporte la MAP, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -2% et -2,12%.

S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 2,49% à 10.013,87 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 2,57% à 9.523,69 points.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a, quant à lui, cédé 2,42% à 879,97 points.

Côté secteurs, 9 compartiments ont terminé dans le vert, le secteur du "Pétrole et Gaz" ayant pris 10,41%, boosté par ses deux titres Afriquia Gaz (+14,29) et Total Maroc (+3,64%). La performance depuis le début de l'année de ce secteur s'est ainsi hissée à +17,66%.

De même, les secteurs des "Distributeurs" (+8,25%), "Sociétés de portefeuilles et holdings" (+8,20%), "Equipements électroniques et électriques" (+3,08%) et "Loisirs et hôtels" (+2,53%) ont aussi clôturé en hausse. En revanche, 15 secteurs ont été orientés à la baisse, notamment celui du "Bâtiment et matériaux de construction", qui a accusé le plus fort recul (-11,64%), sous l'effet de la baisse de la majorité de ses titres Ciments du Maroc (-13,99%), LafargeHolcim Maroc (-11,48%), Sonasid (-7,75%), Afric Industries SA (-4,56%) et Aluminium du Maroc (-0,55%). Colorado a, en outre, terminé en hausse de 5,03%.

A la baisse également, "Ingénieries et biens d'équipement industriels" (-7,37%), "Services aux collectivités" (-6,57%), "Assurances" (-5,43%), et la "Chimie" (-5,09%).

Par ailleurs, la capitalisation boursière s'est chiffrée en février à plus de 574,95 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global des échanges s'est établi à environ 5,45 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été signées par Afriquia Gaz (+14,29%), Involys (13,36%), Label Vie (11,40%), Delta Holding (+8,24%) et SMI (+7,75%).

A la baisse, Ciments Du Maroc, LafargeHolcim Maroc, Delattre Levivier Maroc, Douja Prom Addoha et Sonasid ont cédé respectivement -13,99%, -11,48%, -11,38%, -8,57% et -7,75%. Pour leur part, les valeurs Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib, BCP, Sodep-Marsa Maroc et Taqa Morocco ont été les plus actives du mois avec des parts respectives de 18,60%, 15,25%, 13,81%, 4,72% et 3,97%.