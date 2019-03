Soudan: L'hôpital dentaire organise un camp X pour les bec-de-lièvre

Khartoum, 4 — L'Association médicale islamique soudanaise (Sima) en coopération avec l'Association médicale islamique du Nord-Amérique (Imana) ont organisé le dixième campe de bec-de-lièvre dans l'hôpital dentaire universitaire de Khartoum, sous le slogan (ensemble pour sauver le sourire).

Les cérémonies ont honoré par le presence du ministre de la santé, Prof. Mamoun Humaida et un certain nombre de dirigeants médicaux et de la santé.

Le sous-ministre par intérim de la Santé, Dr. Mohamed Banga a affirmé que le ministère est prêt à fournir le soutien et l'assistance à toutes les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé afin de remplir les lacunes en coordination avec le ministère de la Santé de l'État de Khartoum et les ministères des différents États du pays afin de fournir des services médicaux avancés et distincts.

Il est à noter que l'Association médicale islamique était au service du peuple soudanais de l'État de Khartoum et d'autres États depuis 40 ans.

Il a expliqué que le ministère avait travaillé à la mise en place d'un certain nombre de programmes de santé gratuits pour aider les citoyens soudanais et étrangers dans les cas d'urgence pendant les premières 24 heures.