Ile Maurice: Banque mondiale - Maurice monte dans le classement pour l'égalité des sexes

Une progression de 16,88 points. C'est ce qu'indique le rapport de la Banque mondiale, intitulé Women, Business and the Law - A Decade of Reform, sur la progression de l'égalité des sexes à travers le monde dans la dernière décennie. Ce rapport, publié récemment, vise à comprendre comment la discrimination légale affecte l'emploi et l'entrepreneuriat féminins.

Maurice se retrouve ainsi à la 31e place de ce classement mondial avec 91,88 points, ex-aequo avec l'Allemagne, le Kosovo et Malte. Le pays est ainsi en tête de liste pour le continent africain et dépasse également des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, Singapour ou encore les États-Unis. Les pays en tête de liste avec un score de 100 points sont la Belgique, la France, la Suède, le Luxembourg, la Lettonie et le Danemark.

Le rapport indique que Maurice a progressé grâce à la réforme de certaines lois. Notamment l'introduction de recours légal en 2008 pour harcèlement sexuel, l'interdiction de licencier les femmes enceintes ou encore l'introduction des congés de paternité. En 2013, rendre obligatoire le salaire égal pour un travail égal et en 2015, augmenter le congé de maternité de 12 à 14 semaines ont aussi fait gagner des points à Maurice.