Ile Maurice: Maha Shivaratree - Forte ferveur des jeunes dévots pendant la grande nuit

Le Maha Shivaratree ou «la grande nuit de Shiva» est commémoré par les Mauriciens de foi hindoue, aujourd'hui.

Ce soir, de nombreux fidèles se rendront dans des temples pour la prière connue comme le «char pahar ki pooja». Soit une prière qui dure généralement 12 heures, divisée en quatre tranches et dédiée au dieu Shiva. Parmi les dévots, des jeunes qui y participent depuis de nombreuses années. Anishta Calcutteea, 20 ans, se rend au temple pour ces prières chaque année.

Que ce soit lorsqu'elle vivait en Italie ou depuis qu'elle est retournée vivre à Maurice, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui encore, elle se rendra au shivala Shri Shambhoonath à Camp-Fouquereaux. La chance étant de son côté, cette fois-ci, cette étudiante en psychologie, à l'université Middlesex, n'aura pas à assister à des cours le lendemain. «Lorsque j'étais au collège, je ne ratais pas les classes ou les leçons particulières au lendemain du Maha Shivaratree. Et c'est le cas aussi pour mes cours», confie cette habitante de Castel.

Rohan Tannoo, lui, est le leader du «bhajan group» du Shivaji Bhosle Youth Club, lequel regroupe une cinquantaine de membres à travers l'île. Depuis sa création, il y a une dizaine d'années, les membres du groupe, qui interprètent des chants religieux, font la tournée de quatre temples à travers le pays, à cette occasion. Ils chantent les louanges du dieu Shiva pendant le «char pahar ki pooja».

Cette année, le «bhajan group», qui comprend une vingtaine de jeunes âgés de 17 à 30 ans, se rendra à Petite-Rivière, Beau-Bassin, Vacoas et, fidèle à la tradition, terminera la tournée à Grand-Bassin. «On est approché par des associations ou la direction de certains temples. Notre réputation se fait de bouche à oreille, car on chante aussi pour des célébrations religieuses telles que le Doorga Pooja ou Ganesh Chaturthi», relate ce jeune de 24 ans, domicilié à St-Pierre.

Au Shiv Shakti Mandir de CampThorel, les jeunes sont animés par la même ferveur, certes, mais aussi par l'enthousiasme. Car, depuis l'année dernière, ce sont eux qui ont pris les rênes du temple, sous l'œil avisé des aînés. Ils se montrent ainsi plus engagés. C'est ce que nous explique Karishma Oogorah, 21 ans, assistante secrétaire dudit temple, lequel se trouve juste en face de sa maison.

«J'assiste aux prières depuis mon enfance. C'est devenu un devoir. Et je ne sens pas le sommeil car on est pris par des responsabilités telles qu'offrir des rafraîchissements aux dévots pendant les pauses. Ensuite, on est entouré de proches et d'amis», confie-t-elle. Si à l'époque où elle était collégienne, elle n'allait pas en classe le lendemain, maintenant qu'elle travaille, elle part au boulot même si c'est avec du retard. La jeune femme est Customer Support Assistant chez Accenture.

Tanaye Kumar Balkissoon, 29 ans, fréquente aussi le même temple. Cet habitant de la localité se souvient aussi d'avoir participé à la grande nuit de Shiva depuis sa tendre enfance. «C'est ce qui est le plus important pour la fête Maha Shivaratree», affirme ce facteur. Tout comme Karishma Oogorah, il explique que des activités telles que des chants, danses, sketchs, causeries par le «pandit» aident à passer la nuit. Lui, toutefois, ne se rendra pas au boulot le lendemain. Il n'allait pas à l'école ou au collège non plus, à l'époque.

Pritisha Sookun, 15 ans, est tout aussi emballée pour la grande nuit de Shiva. Cette habitante de Lallmatie assiste aux prières depuis les sept dernières années. Grâce à des activités sociales et à la bonne compagnie de ses proches et amis, elle aussi n'avait pas de grande difficulté à rester éveillée toute la nuit durant. Auparavant, elle n'assistait qu'à trois des quatre «pahar». Cette année, elle assistera à toutes les quatre tranches et se rendra au collège et aux leçons particulières mardi.

«J'ai mes examens du School Certificate en fin d'année. Pas question de rater les cours. Heureusement que le temple où je vais débute la prière à 15 heures. Celle-ci se terminera ainsi à minuit. Ce qui me permettra de récupérer. Je suis déjà habituée à six heures de sommeil en raison des révisions», confie cette élève du SSS Rajcoomar Gujadhur de Flacq.