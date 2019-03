Congo-Brazzaville: Partenariat - L'Ira et Eco-Oil énergie s'accordent pour l'augmentation de la production agricole

Les deux parties, représentées par leurs directeurs généraux respectifs, notamment le Dr Armand Claude Mvila et Claude Wilfrid Etoka ont signé, le 1er mars à Brazzaville, un accord dans le cadre de l'appui au développement agricole ainsi qu'à l'organisation de toute recherche fondamentale.

L'initiative de l'accord assistée par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique vise à mettre en place un partenariat public-privé entre l'Institut national de recherche agronomique et la société Eco-Oil énergie.

Le partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement du partenaire public ou des usagers du service qu'il gère. Ce mode de financement est présent dans de nombreux pays sous des formes variées.

En effet, dans un premier temps, le PPP entre l'Ira et la société Eco-Oil énergie se focalisera autour des domaines de l'expertise scientifique, de l'assistance technique et de l'appui au développement agricole.

Il a été convenu entre l'Ira et la société Eco-Oil énergie les termes de collaboration scientifique et technique ainsi que la participation de cette société agricole dans la mise en œuvre du projet de transformation de l'agriculture en Afrique de l'est et du centre.

Les domaines de collaboration entre les deux parties couvriront également la conduite des études sur l'adéquation entre le site de plantation et le matériel végétal, la maîtrise des connaissances sur l'exigence écologique du palmier à huile, de l'hévéa et des autres cultures suivant les caractéristiques climatiques et pédologiques ainsi que l'établissement des normes de production et l'optimisation des techniques de transformation.

L'Ira s'est engagé à organiser et conduire toute recherche fondamentale et appliquée pour développer les activités de la société Eco-Oil énergie dans les domaines de la production végétale ainsi que des technologies alimentaires et agro-industrielles. L'organisme de recherche agronomique va également sélectionner et améliorer les ressources végétales, développer les systèmes de production adaptés.

Par ailleurs, la société Eco-Oil énergie mettra à la disposition de l'Ira et de son personnel, des services, installations et propriétés nécessaires à la réalisation des missions à exécuter. La société agro-alimentaire va aussi garantir à l'Ira l'accès libre aux sites pour l'exécution de ses prestations.