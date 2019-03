Maroc: La FSJES-Settat organise la première édition de la semaine scientifique des finances publiques

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Settat (FSJES-Settat) abrite du lundi 4 au vendredi 8 mars la première édition de la Semaine scientifique et culturelle des finances publiques.

Placée sous le thème «Les finances publiques : enjeux du développement territorial», cette manifestation scientifique et culturelle est organisée par Master finance publique, Master droit public approfondi, Master société civile et démocratie participative, Master gestion des ressources humaines, Master transactions électroniques, Master droit numérique, Master diplomatie et négociations stratégiques, Master management finance d'entreprise et Master sciences de sécurité et gestion risques.

Cette semaine est également organisée en partenariat avec l'Université Hassan 1er (FSJES-Settat), le Comité des avocats de Settat et la Fondation allemande Hans Seidel.

Le premier jour sera marqué notamment par l'organisation d'une conférence internationale sur les finances publiques au Maroc.

Au deuxième jour, c'est une compétition scientifique et culturelle entre les différents masters à la FSJES-Settat. Le programme contient également l'organisation d'un Parlement universitaire en vue de débattre le PLF, des ateliers de formation sur les contentieux fiscaux, d'une table ronde sur «La méthodologie de recherche scientifique dans le domaine des finances publiques», ainsi qu'un salon de livre.

Le mercredi 6 mars, les organisateurs ont programmé une conférence nationale sur «La finance locale et les enjeux de développement» et une table ronde sur «La diplomatie des collectivités territoriales en tant que levier de développement local : la diplomatie financière comme exemple».

En plus, une conférence internationale sur «La gouvernance numérique» sera tenue jeudi 7 mars. Le même jour, le film de Hassan Benjelloun «Derb Moulay Chrif», sera projeté et discuté par les étudiants.

Le jour de clôture, soit le vendredi 8 mars qui coïncide avec la Journée internationale de la femme, les organisateurs rendent hommage aux enseignantes, aux femmes fonctionnaires et aux ouvrières au sein de la FSJES-Settat.

Le même jour, une conférence nationale sera organisée sur «Les lois de finances et leur rôle dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement», et ce, en partenariat avec le forum des chercheurs du ministère de l'Economie et des Finances.

«L'organisation de cette Semaine scientifique et culturelle reflète la bonne volonté de nouer de bonnes relations avec les partenaires du milieu professionnel et de s'ouvrir sur les actualités à travers le bon échange d'informations», a assuré Najib El Hajjioui, le nouveau doyen de la FSJES-Settat.

Il a notamment mis en exergue le fait que «les missions attribuées à cet établissement d'enseignement supérieur, ne pourront être réalisées qu'à travers la mise en pratique des connaissances acquises lors du cursus universitaire et, partant, ce genre d'évènement met à la disposition de nos futurs diplômés des opportunités incontournables de rencontres, d'échange d'idées et d'expériences autour de sujets bien définis». Et d'ajouter : «Cette rencontre est aussi un moment d'échanger entre le corps professoral et les acteurs du monde professionnel».

Il y a lieu de signaler que les activités de cette Semaine scientifique et culturelle sont pilotées par Sadiqi Khalid et Mohammed Boujoun, professeurs à la FSJES-Settat.