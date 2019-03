Algérie: MDN - Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Sétif et Oran

Alger — Une casemate pour terroristes contenant neuf (09) bombes de fabrication artisanale, ainsi qu'une quantité de substances explosives et divers outils de détonation ont été découverts et détruits, dimanche à Skikda, par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), au moment où deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Sétif et Oran, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 03 mars 2019, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Skikda/5e Région militaire, une casemate pour terroristes contenant neuf (09) bombes de fabrication artisanale, ainsi qu'une quantité de substances explosives et divers outils de détonation", précise le communiqué.

"De même, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes, et ce, suite à deux opérations distinctes à Sétif/5eRM et Oran/2eRM", ajoute la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-frontières ont saisi, à Tlemcen/2eRM, "une importante quantité de kif traité s'élevant à deux (02) quintaux et six (06) kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont réussi à démanteler, à Oran/2eRM, un réseau de narcotrafiquants composé de dix (10) criminels, et ont saisi (20) kilogrammes de kif traité, (04) véhicules touristiques, (68) balles de calibre 9 mm et une (01) grenade, et ce, suite à l'opération ayant permis, hier, la saisie de (80) kilogrammes de drogues", indique le MDN.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a appréhendé "deux (02) narcotrafiquants à bord de deux (02) véhicules chargés d'un (01) quintal et (5,7) kilogrammes de kif traité à Biskra/4eRM", souligne le communiqué.

D'autre part, un détachement de l'ANP a intercepté, à "Djanet/4eRM, huit (08) orpailleurs en possession de douze (12) sacs de mélange de pierres et de l'or brut", alors que "neuf (09) immigrants clandestins de différentes nationalités" ont été arrêtés à Tlemcen, Béchar et Laghouat, conclut le MDN.