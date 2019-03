Algérie: Les exportations de produits industriels de base atteindraient $USD 500 millions en 2019

Alger — Les recettes des exportations de certains produits industriels de base devraient générer 500 millions de dollars au terme de l'exercice 2019, a indiqué dimanche à Alger le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue d'une journée d'information sur l'opération de collecte de peaux des sacrifices prévue pour l'Aid El Adha 2019 , M. Yousfi a affirmé qu'il y a certains secteurs clés de l'industrie de base qui contribuent à accroitre les exportations hors hydrocarbures, "mise à part les secteurs de la pétrochimie et de l'agroalimentaire, qui se sont déjà positionnés sur les marchés extérieurs".

"Dans le secteur sidérurgique, les exportations à partir des trois complexes d'acier de Béthioua (Oran), Bellara (Jijel) et celui d'El Hadjar (Annaba), seulement , devraient dépasser 300 millions de dollars", a-t-il avancé, en ajoutant que le développement de l'acier implique aussi le développement des autres secteurs comme l'industrie minière pour avoir les minerais qui entrent dans sa composition. "Cela nous permettrait d'accélérer l'exploitation des gisements miniers", a-t-il soutenu.

Il a égalent évoqué les exportations "des matériaux de construction et les produits électroniques et électroménagers" qui devraient dépasser chacun 100 millions de dollars.

Quand au secteur des textiles, le ministre table sur des recettes de 10 millions de dollars qui seront générés à partir des exportations effectuées par le complexe de textiles de Relizane.

Le ministre a insisté, par ailleurs, sur l'impératif de développer la sous-traitance, notamment dans les industries de base telles la mécanique et l'automobile afin d'augmenter le taux d'intégration nationale dans les produits fabriqués localement.

A ce titre, le premier responsable du secteur de l'industrie a annoncé un projet de partenariat entre le groupe public des textiles et cuirs Gitex et certains producteurs de véhicules portant sur la production de 300.000 pièces dont des coussins et appuie-tête.

Il a souligné en outre que l'industrie électrique prend pleinement part au développement de l'industrie automobile, affirmant l'existence de plusieurs accords entre les industriels du secteur et les constructeurs automobiles.

Par contre, les exportations nationales en cuirs, restent "modestes", n'excédant pas 10 millions de dollars, selon ses estimations.

Pour booster le secteur, le ministre a préconisé aux opérateurs du secteur, qui sont au nombre d'une trentaine, de s'organiser en association professionnelle en prenant exemple des opérateurs du secteur de l'agroalimentaire et bientôt le secteur mécanique qui compte se constituer bientôt en fédération.

Dans le même contexte, le premier responsable du secteur industriel a insisté sur la valorisation de la matière première, générée par l'abattage des ovins et des bovins notamment à l'occasion de l'Aïd el Adha, où l'Algérie subit chaque année une perte sèche faute d'organisation d'un système de collecte.

Pas mois de 2,5 millions de peaux seront collectées à travers 48 wilayas durant la l'Aïd 2019

Pour la prochaine fête de l'Aïd El Adha 2019, le ministre table sur 2,5 millions de peaux de mouton qui seront collectées à travers les 48 wilayas du pays, rappelant que l'année précédente, plus de 900.000 peaux de mouton ont été ramassées à travers six wilayas pilotes et près 400 tonnes de laines amassées.

Afin d'atteindre cet objectif, il a insisté sur la mobilisation des citoyens à travers des campagnes de sensibilisation ainsi qui toutes les autorités locales et les directions de l'industrie des wilayas, les entreprises publiques et privés et les opérateurs économique activant dans le secteur.

Quant à la possibilité de lancer des filières de sous-traitance en Algérie, le ministre a estimé que le pays pourrait se placer comme un sous-traitant de cuir au lieu de se limiter à la première transformation.

Il assuré que la sous-traitance de cette matière première permettrait aux professionnels de la filière d'exporter des produits à forte valeur ajoutée vers l'Europe.

Lors de cette rencontre, les participants des différents secteurs se sont accordés sur la nécessité de tirer profit de l' expérience déjà acquise durant l'Aïd précédent à travers une campagne de sensibilisation ciblant le citoyen afin de l'impliquer dans cette opération.

Il s'agit notamment d'assurer la propreté des espaces réservés au dépôt des peaux de moutons et ne pas les mélanger avec les déchets ordinaires mais également d'enseigner aux citoyens la technique de dépeçage pour éviter de les abimer .

Pour rappel, la première édition de l'opération de collecte de peaux des sacrifices a été lancée par le ministère de l'Industrie durant l'Aïd précédent à travers six (6)wilayas ( Alger, Constantine, Jijel, Batna,Sétif et Oran).