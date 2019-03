Soudan: Mahalab confirme les relations Eternelles entre le pays et le Tchad

Al-Geneina — 2019 (SANA)- Le Maj. Gén. Mahalab Hassan Ahmed Ali, Wali de l'Etat de l'Ouest-Darfour a affirmé les Relations Eternelles et Solides entre le Soudan et le Tchad, a indiqué qu'une des priorités de ses Intérêts est de maintenir ces Relations et de les Développer dans tous les domaines.

Cela s'est produit lors d'une réunion avec le Consul Mohamed Al-Haj, Consul par intérim de du Tchad dans son Etat et plusieurs Diplomates au Consulat, où le Wali a reçu des félicitations pour avoir reçu la confiance du Président de la République d'assumer les Fonctions de l'Etat de l'Ouest-Darfour, dans cette période délicate de l'histoire du pays.

Le Maj. Gén. Mahalab a déclaré que les Frontières Géographiques définies par le Colonisateur ne séparaient pas les Peuples des deux pays Frères en vertu de l'Extension et de l'Interaction Sociale qui s'étendent des deux côtés des Frontières et que les Relations Sociales ne sont pas séparées par des Politiques qui obligent les Gouvernements à œuvrer pour la réalisation de l'Intérêt Commun des peuples.

Le travail conjoint entre l'Etat et les Régions Tchadiennes Adjacentes conduira au Développement de ces Relations, louant l'Expérience des Forces Conjointes Soudano-tchadiennes, qui ont jeté des bases solides pour le développement de relations bilatérales dans divers domaines après le maintien de la Sécurité et de la Stabilité aux Frontières, Soulignant la nécessité d'une coopération entre les deux Parties pour contrôler les Frontières et empêcher toute activité préjudiciable à la Santé des Citoyens et à l'Economie, ainsi que l'Utilisation des Ressources et des possibilités disponibles pour servir les citoyens des deux pays.

Pour sa part, le Consul par intérim du Tchad dans l'Etat, Mohamed Al-Haj, a déclaré que le but de la réunion était de féliciter l'Homme qui était un Véritable Partenaire dans la mise en œuvre des Accords Conjoints entre les deux pays à l'occasion de la confiance des Dirigeants de l'Etat pour assumer les Fonctions du Wali de l'Etat de l'Ouest-Darfour.

Il a souligné la Solidité et la Distinction des relations bilatérales entre le Tchad et le Soudan et le succès de nombreux Protocoles et Accords Communs, en particulier l'Accord sur les Forces Conjointes Soudano-tchadiennes, et a dit que son pays est convaincu de l'importance de maintenir la Sécurité du Soudan pour la grande importance de la Stabilité du Tchad.

Il a ajouté que les Facteurs qui relient les peuples africains sont plus que ceux qui les divisent, notamment pour le Soudan et le Tchad, en raison des Longues Frontières sans barrières naturelles, s'ajoutent à l'Ingérence Familiale qui crée des liens Familiaux Solides que les politiques ne peuvent pas Désengager dans les deux pays Frères.

Le Consul a ajouté que la présence du Consulat à Al-Geneina visait à entretenir des relations en raison de l'Existence d'une importante Communauté Tchadienne dans cet Etat, qui soutient les efforts déployés par les deux Gouvernements pour développer leurs relations, en particulier dans les domaines Economique, Social et Culturel, et que l'Existence Soudanaise à N'Djamena, d'un Consulat à Abéché et la Grande Communauté Soudanaise au Tchad ont tous contribué à la Stabilité et à la Solidité des Relations Bilatérales.

"Nous faisons partie du Peuple Soudanais et vice-versa. Les relations entre les deux peuples ne peuvent être que Bénignes", a-t-il déclaré, soulignant l'Intérêt de son pays pour les relations Développées avec le Soudan, tant la Terre que les Peuples.

Il s'est déclaré pleinement disposé à coopérer avec le Gouvernement de l'Etat de l'Ouest-Darfour pour mettre en œuvre les Accords Conclus entre les deux pays et faire Progresser les Relations de Bon Voisinage.