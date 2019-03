Algérie: Une délégation sahraouie à Berlin pour des consultations avec Kohler

- La délégation du Front Polisario aux négociations pour le règlement du conflit du Sahara occidental se trouvait lundi à Berlin pour des consultations avec l'envoyé personnel du Secrétaire général au Sahara occidental, Horst Koehler.

La rencontre restreinte entre M. Kohler et la délégation sahraouie est destinée à discuter de la relance du processus de négociations directes, entre les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, en vue d'aboutir à une solution juste et durable à la question du Sahara occidental, qui garantit le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

La délégation sahraouie est conduite par le membre du secrétariat national du Front Polisario, Khatri Addouh, président du Conseil national sahraoui.

Outre M. Addouh, la délégation comprend, M'hamed Khaddad, Coordinateur du Front Polisario avec la Mission de l'ONU pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (Minurso), Fatma Elmehdi, ex- présidente du l'Union des femmes sahraouies, Sidi Mohamed Omar, représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et Mohamed Ali Zerouali, Conseiller auprès du Secrétariat du Front Polisario, a-t-on appris de sources sahraouies.

Les mêmes sources ont précisé que la rencontre entre les Sahraouis et Kohler à Berlin intervient après celle tenue entre le responsable onusien et une délégation marocaine, la semaine passée, à Paris.

M. Kohler avait présenté en janvier dernier un briefing au Conseil de sécurité, dans lequel il a invité les parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, à tenir des consultations concernant plusieurs questions liées au processus politique, afin de préparer le deuxième cycle de négociations qui devra se tenir en mars à Genève.

Le Front Polisario a exprimé sa disponibilité d'engager des négociations directes dans un esprit constructif et sérieux sous les auspices des Nations Unies en vue de trouver une solution pacifique, juste et durable garantissant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU.

L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, va annoncer la date de la prochaine rencontre, en mars courant, avec les parties marocaine et sahraouie.

La rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que l'ancien président allemand compte tenir pour préparer la deuxième table ronde, a-t-on indiqué.