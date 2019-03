Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - L'Egypte et le Burkina Faso «main dans la main»

Venu en visite de "courtoisie", Cherif Mokhtar, l'ambassadeur de l'Egypte a par la même occasion échangé avec le Premier ministre burkinabè sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. « J'ai été très honoré aujourd'hui d'avoir été reçu par le Premier ministre, c'était une visite de courtoisie en vue de le féliciter pour son investiture.

Nous avons par ailleurs échangé sur les relations bilatérales dans tous les domaines entres nos deux pays et nous avons parlé de petites choses personnelles que je ne peux dévoiler ici » a laissé entendre l'ambassadeur égyptien.

A la question de savoir dans quels domaines la coopération entre le Burkina Faso et l'Égypte sera renforcée, l'hôte répond en ses termes : « Nous avons parlé de la guerre et la lutte contre le terrorisme qui est très important pour nous. Il y a d'autres domaines concernant la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation dans le Sahel pour les Imams parce que vous savez que l'Egypte présente l'islam tolérant et a la plus grande université islamique du monde. La coopération portera aussi sur l'agriculture, la santé, la culture, la formation des cadres, etc. ».

Notons que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1977 et les commissions mixtes de coopération datent de 2004.