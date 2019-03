Burkina Faso: Miss Universités 2019 - Nelly Dahani succède à Aïda Ouédraogo

Nelly Dahani, étudiante en 2e année Finance-Comptabilité à l'Institut Africain de Management (IAM), est sacrée Miss Universités 2019. Elle succède ainsi à Aïda Ouédraogo du même Institut, lauréate de l'édition de 2018.

Elle devance Batiana Fleur de l'Université Norbert Zongo de Koudougou et sa camarade Coulibaly Eve de IAM, respectivement 1ère et 2e dauphines. La finale de la 17e édition du concours de beauté estudiantine a eu lieu le vendredi 1er mars dernier dans la salle des fêtes de Ouaga 2000.

Le vendredi 1er mars 2019, vingt candidates à la course à la couronne devraient s'exercer par leur talent et leur intelligence, pour le mérite de Miss Universités 2019. En effet, elles étaient vingt candidates initialement annoncées, mais elles seront finalement dix-neuf à aller à la conquête de la couronne. Pour cela, six passages ont été prévus, dont trois permettront aux membres du jury de désigner les dix premières qui poursuivront le reste de la compétition. Pour les critères de notation, les jurés doivent cependant prendre en compte la beauté physique, les gestes, l'harmonie et le contact avec le public. Miss Universités, c'est aussi un espace de valorisation de la tenue traditionnelle.

Et pour l'édition de 2019, Bélemsobgo Ségolène repart avec le prix du ministère de la Culture, des arts et du tourisme d'une valeur de 5 000 000 de F CFA. L'exercice le plus complexe, c'était le message des dix candidates retenues à l'issue du premier. Elles se sont exercées sur le thème « paix et cohésion nationale ». Les candidates, dans leur ensemble, n'ont pas manqué d'apporter un message de soutien aux Forces de défense et de sécurité. Et au finish, c'est Nelly Dahani de l'Institut africain de management qui s'est illustrée par sa beauté et son intelligence et monte sur la plus haute marche du podium. Avec une moyenne de 76, 33/100, Nelly Dahani a été sacrée Miss Universités 2019 et succède à sa camarade Aïda Ouédraogo, toutes de IAM. Elle n'a pas laissé la chance à ses co-équipières qui n'ont pourtant pas démérité.

Elle repart avec la somme de 2 000 000 de F CFA offerte par ONATEL, 1 000 000 de la SODIBO, une Moto Yamaha offerte par CFAO Motors et d'importants lots de gadgets. Nelly remporte également le prix du public à travers le voting sms géré par ONATEL SA, d'une valeur de 1 000 000 de F CFA. Quant à Batiana Fleur de l'Université Norbert Zongo de Koudougou et Coulibaly Eve de l'IAM, respectivement 1ère dauphine et 2e dauphine, elles repartiront chacune avec la somme d'un million de F CFA et des gadgets. Pour Nelly Dahani, Miss Universités 2019, c'est un sentiment de joie et surtout une grande surprise car, « en participant à ce concours, je ne m'attendais pas à être ambassadrice de la beauté estudiantine », a-t-elle laissé entendre.

En ce qui concerne le plan d'action, elle compte placer son mandat sous le signe de la solidarité. Et pour cela, elle compte faire des dons dans des orphelinats et à des personnes défavorisées les jours à venir. Aussi, compte-t-elle réaliser l'une de ses plus grandes passions à savoir ouvrir un restaurant. Pour le délégué général de Miss Universités, l'objectif est atteint et il ne pouvait que remercier les partenaires et toutes les bonnes volontés pour leur soutien et leur accompagnement. Il a remercié également les artistes musiciens qui l'ont accompagné du début à la fin. En outre, la soirée de Miss Universités, c'est aussi la prestation d'artistes qui n'ont pas manqué d'émerveiller le public. Awa Boussim, Miss Maya, Cédric ont tenu en haleine le public de la salle des fêtes de Ouaga 2000.