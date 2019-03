Afrique de l'Ouest: En marge du FESPACO 2019 - Le président de la Commission Jean-Claude Brou évoque les domaines d'intervention de la CEDEAO devant la jeunesse

En marge de la 26ème édition et de la célébration du cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), le président de la commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), Jean-Claude Kassi Brou, s'est entretenu, le 2 mars 2019 avec de jeunes.

Avec ces jeunes, M. Brou a évoqué les actions que mène l'organisation régionale en faveur de la jeunesse ouest-africaine, ainsi que du développement économique de l'espace communautaire. Il s'agit, entre autres, a-t-il fait savoir des programmes relatifs aux Volontaires de la Cedeao, aux bourses de mobilité Nnamdi Azikwe, à l'insertion des jeunes dans l'industrie, et au stage d'immersion des jeunes dans les institutions de la Communauté ainsi que dans les agences spécialisées de la commission de la Cedeao.

Poursuivant, il a évoqué le programme d'éducation en situation d'urgence qui met un accent particulier sur les jeunes filles. Ce, par leur prise en charge, les bourses octroyées aux filles orphelines, sans oublier les actions du programme entreprenariat jeunes...

A propos des actions de la Cedeao dans le domaine de la culture, le président de la Commission a indiqué que depuis 1993, la Cedeao participe tous les deux ans au Fespaco.

Poursuivant, il a souligné que pour la 26è édition du Fespaco, la Cedeao a décerné deux récompenses à des cinéastes méritants, à savoir le « prix spécial du meilleur film pour l'intégration ouest-africaine », d'un montant de 15 millions de francs CFA et destiné à récompenser un film réalisé par un cinéaste de l'espace communautaire, et tourné en Afrique de l'Ouest, a-t-il expliqué.

Quant au « prix spécial de la meilleure femme cinéaste », d'une valeur de 10 millions de francs CFA, il se propose de reconnaître et de promouvoir la contribution des femmes ouest-africaines au développement de l'espace communautaire, a souligné le président de la commission de la Cedeao.

Selon M Brou, l'objectif visé à travers l'instauration de ces prix, est de soutenir et d'encourager la créativité dans l'espace communautaire, d'accroître les échanges culturels, de renforcer la coopération avec les cinéastes, de promouvoir l'intégration régionale et la transformation vers une Cedeao des peuples, de reconnaître et de promouvoir la contribution des femmes ouest-africaines au développement de la région.

Pour les prochaines éditions du Fespaco, la Cedeao renforcera davantage sa présence et sa participation à travers l'institution d'autres prix spéciaux, a fait remarquer le président de la commission. S'agissant des programmes de la Cedeao en matière de Culture, Jean-Claude Kassi Brou a laissé entendre qu'ils tournent actuellement autour de quatre axes. C'est le cas, a-t-il dit, de la protection et de la promotion du patrimoine et des expressions culturelles de l'Afrique de l'Ouest, avec un accent particulier sur le retour des biens culturels dans leurs pays d'origine, dont une Déclaration a été adoptée sur la problématique par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement en décembre 2018.

Il s'agit également, selon lui, du développement de la propriété intellectuelle, avec la protection des droits de la propriété intellectuelle, aussi bien droits d'auteur que des droits industriels ; de celui de l'économie de la culture et de la créativité dans l'espace Cedeao, tout comme de la promotion des valeurs culturelles pour la paix sociale visant à créer des mécanismes de dialogue entre les communautés ouest-africaines.

Avant sa rencontre avec les jeunes burkinabè, Jean-Claude Kassi Brou a rendu une visite de courtoisie au délégué général du Fespaco, Ardiouma Soma, et lui a réaffirmé la volonté de la Cedeao de continuer à soutenir la biennale du cinéma africain dont l'audience internationale ne cesse de s'affirmer.

Il a loué la notoriété du Fespaco, son impact positif sur la vie sociale et économique des citoyens ouest-africains, et sa contribution au développement des Etats membres de la Cedeao.

A noter que le stand érigé par la Cedeao sur le site du Fespaco a attiré de nombreux visiteurs depuis le démarrage des festivités, le 23 février 2019. Ceux-ci ont bénéficié de manuels d'information et de vulgarisation sur la Cedeao, et gagné divers cadeaux, après avoir participé à des jeux de questions-réponses dotés de prix constitués de gadgets publicitaires sur l'organisation régionale.Parmi ces visiteurs, on peut citer le ministre d'Etat, Simon Compaoré