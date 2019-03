Sénégal: CAN 2019 - Pape Fall appelle à une union sacrée autour des Lions

Dakar — L'ancien arrière droit des Lions, Pape Fall, a appelé la famille du football national à s'unir autour de l'équipe nationale du Sénégal devant prendre part à la CAN prévue en Egypte afin de la pousser à la victoire.

"Si tout le monde tire dans le même sens, il y a de quoi avoir de l'espoir avec ce groupe pétri de qualités et qui aura l'occasion de jouer sa troisième compétition ensemble", a indiqué l'ancien arrière droit ayant joué après la SEIB de Diourbel en France, précisément à l'Olympique de Marseille et au SM Caen.

Après la CAN 2017 et le Mondial 2018, Sadio Mané et ses coéquipiers vont jouer la CAN 2019 en Egypte.

Les deux matchs du mois de mars doivent servir de fer de lance pour cette grande offensive en direction d'Egypte 2019, estime Pape Fall qui, selon l'attaquant de Nîmes, Sada Thioub, nouvellement appelé en équipe nationale du Sénégal, a guidé ses pas vers les Lions.

"Ils doivent sentir que nous croyons en eux et que nous sommes à fond derrière eux", a indiqué l'ancien arrière droit, reconnaissant toutefois qu'il ne suffit pas d'accompagner pour que ça marche en Egypte.

Il a rappelé qu'il y a de nombereux favoris à la CAN 2019, ce qui fait que les Lions doivent s'armer "en plus de leur talent, de courage et de bonne volonté pour arriver au bout". "Avec beaucoup d'organisation, il y a moyen de faire quelque chose, mais il faut qu'on se lève tôt et qu'on puisse tirer dans le même sens", a-t-il conseillé.

Il considère qu'il est temps que le Sénégal avec tous ses talents, puisse inscrire son nom au palmarès de la CAN.

Après sa carrière de joueur, Pape Fall a entamé une reconversion en tant que technicien. Ainsi, en plus de sa carrière de formateur, il a été adjoint de Franck Dumas au SM Caen (France).