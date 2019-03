Congo-Kinshasa: Programme d'urgence - Le chef de l'Etat s'engage à réhabiliter quelques hôpitaux généraux de référence

Le président de la République a prévu, dans son programme de cent jours, de mobiliser 30 288 000 de dollars pour rénover et équiper certaines grandes structures sanitaires du pays, en ce moment dans un état de délabrement avancé.

Un programme ambitieux que celui présenté par Félix Tshisekedi, le 2 mars, pour ses cent premiers jours à la tête du pays. Ce programme d'urgence couvre presque tous les secteurs d'activités, avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie des Congolais. Cela est possible, croit dur comme fer le président de la République, qui entend principalement s'appuyer sur le Trésor public comme principale source de financement. Dans le domaine sanitaire particulièrement, le pari consiste à remettre en état tous les grands hôpitaux de référence du pays qui se trouvent actuellement dans un état de délabrement avancé.

Pour ce faire, le chef de l'Etat entend mobiliser une bagatelle de 30 288 000 dollars américains. De l'argent qui résultera de l'effort de mobilisation des recettes de l'Etat qui, généralement, empruntent des destinations inconnues faute d'un meilleur encadrement et d'une bonne traçabilité. Ainsi donc, pour Félix Tshisekedi, le problème des moyens financiers ne se poserait pas dès lors que l'Etat entend récupérer, moyennant une pression fiscale bien pensée, ce qui lui est du. Au nombre des hôpitaux de référence ciblés par le programme d'urgence des cent jours, l'on cite, entre autres, l'Hôpital général de référence de Kinshasa (ex-Mama Yemo), les Cliniques universitaires et tant d'autres établissements hospitaliers publics éparpillés sur le territoire national. Lé défi principal est non seulement de les réhabiliter mais aussi et surtout, de leur offrir des conditions des soins acceptables en faveur de la population bénéficiaire.

Le groupe Malta forest et l'entreprise Safrimex se sont portés garants pour l'accomplissement de ce ce projet. Le premier s'est engagé à réhabiliter et à équiper, endéans seize mois, l'Hôpital général Sendwe de Lubumbashi, dans la province du Haut Katanga, pendant que le second a pris le pari de construire un hôpital de référence pour l'armée dans l'enceinte du camp colonel Tshatshi, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa.

Le nouveau pouvoir s'est, par ailleurs, engagé à approvisionner ces hôpitaux généraux de référence en équipements et surtout en produits pharmaceutiques de consommation courante. Il s'agit ici de faire en sorte que ces établissements hospitaliers ne connaissent pas de rupture de stocks des vaccins traditionnels qui guette le pays, notamment ceux contre la polio, la tuberculose et le tétanos. Il faudra, pour ce faire, décaisser trois millions de dollars américains destinés à l'achat immédiat de ces trois vaccins. L'autre action programmée est le décaissement de cinq cent mille dollars américains à titre de contribution de la République démocratique du Congo à la riposte contre Ebola.