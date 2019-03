Congo-Brazzaville: Genre - Le Lions club international encourage le leadership féminin

Un symposium News voices initiative a réuni, le 2 mars, à Pointe-Noire, sur l'initiative de Fernande Marie-Catherine Dekambi Mavoungou, déléguée pays, les Lions club de la région 26.

« Leadership féminin à travers le Lions clubs international » a été le thème de la conférence qui a eu pour but d'impulser une nouvelle dynamique au leadership féminin des Lions en perte de vitesse ces dernières années dans la région 26. Cette activité s'inscrit dans le nouveau programme News voices de Gudrun Bjort Yngvadottir, présidente internationale, axé sur les volets leadership, effectifs et marketing.

Terme emprunté à l'anglais, le leadership définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Le leader est une personne capable de guider, d'influencer et d'inspirer, a dit Fernande Marie Catherine Dekambi Mavoungou en ouvrant l'activité. Et d'ajouter : « Parmi les compétences ou qualités que l'on retrouve chez les leaders, on peut citer la vision, la stratégie, la persuasion, la communication, la confiance et l'éthique ». Pour elle, le leadership féminin s'affirme dans l'organisation, l'altruisme, sa faculté à fédérer et son côté méticuleux. « Les femmes leaders pouvaient être meilleures que les hommes à condition de ne pas copier le comportement de leurs homologues masculins », a-t-elle affirmé.

Accroître les effectifs au sein des différents clubs a également été la préoccupation des lions. En effet, au Congo, près de 31,32 % de femmes sont lions dont 41% à Brazzaville et 22% à Pointe-Noire. La moyenne dans le district 403 b étant de 37, 64 %. Atteindre les 50 % est l'objectif selon la past gouverneur Aissata Moussa qui, après avoir fait l'historique du lionisme créé en 1917, a ajouté que les femmes n'ont été admises qu'en 1987 lors de la convention de Taipei. Selon Dieudonné Mbadi, les femmes doivent savoir s'imposer. Un point de vue partagé par Alphonse Obambi qui a ajouté que la parité doit commencer dans les clubs mixtes et toutefois chaque lion est libre de choisir entre le club masculin, féminin ou mixte.

À la fin du mois de mars, une évaluation sera faite sur l'action menée par chaque lion et le travail abattu dans les clubs pour insuffler un nouveau dynamisme au lionisme.