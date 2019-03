Afrique: Coupe africaine de la confédération - AS Otoho se relance dans la course

Le club congolais a battu Us Agadir du maroc ( 1-0), le 3 mars au stade Marien-Ngouabi d'Owando. Cette première victoire dans la phase de poules permet au représentant congolais de remonter à la deuxième place du groupe A.

La rencontre comptant pour la quatrième journée de la Coupe africaine de la confédération (CAF) a été une revanche pour l'AS Otoho, battue à l'aller 2-1 par son adversaire, le 24 février au Maroc. Après une première mi-temps sans occasions franches de but pour les deux équipes, c'est finalement au retour des vestiaires que les protégés d'Aliou Badra Diallo ont appuyé sur l'accélérateur pour arracher la victoire. A la 71e mn, Thibault Biassadila a inscrit l'unique but de la rencontre.

Dans l'autre match de ce groupe, les deux clubs marocains, à savoir le Raja de Casablanca et Renaissance sportive de Berkane ont fait jeu égal de zéro but partout. Ce match nul a fortement joué en faveur des Congolais qui iront affronter, le 10 mars, la Renaissance sportive de Berkane, avant de recevoir à Owando, le 17 mars, le tenant du titre, le Raja de Casablanca. Au moins une nouvelle victoire et un match nul seront une bonne chose pour l'AS Otoho, afin de sortir la tête haute de ce groupe qui est composé de trois clubs marocain. Le représentant congolais n'a donc plus droit à aucune erreur lors de ces deux prochains matches parce que tout est encore jouable dans ce groupe.

Au terme de cette journée, la Renaissance Sportive de Berkane occupe la première place avec huit points, suivie d'AS Otoho qui en compte cinq. Hassania Agadir est troisièeme avec quatre points, devançant le dernier, Raja de Casablanca, d'un tout petit point.

Dans le groupe B, l'Etoile du Sahel (sept points) fait la loi grâce à sa deuxième victoire consécutive 2-1 puis 2-0 face à Enugu Rangers. Ce dernier est troisième avec quatre points, juste après le Club sportif Sfaxien avec six points. Salitas (trois points) est bon dernier.

Al Hilal (sept points) mène lui le groupe C. Asante Kotoko, Nkana FC et Zesco United sont respectivement 2e , 3e et 4e . Dans le groupe D, ce sont les Algériens de NA Hussein Dey (sept points) qui sont en tête du peloton. Gor Mahia football club est deuxieme avec six points, puis viennent Zamalek (cinq points) et Petro de Luanda (quatre points).

Notons que les matches de la cinquième journée et de l'avant dernière de la phase de groupes de cette compétition seront disputés les 10 et 17 mars.