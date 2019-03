Congo-Brazzaville: Vie associatice - L'ONG Sodios s'ouvre aux nouvelles compétences

L'assemblée générale de l'association portant sur la décentralisation de ses différentes activités par département et adhésion des volontaires a eu lieu, le 1er mars, à la Chambre consulaire de Pointe-Noire, en présence des partenaires et associés.

Après près de treize ans d'existence ponctués par de nombreuses actions de charité, de bienfaisance et de philanthropie en faveur de l'enfance en danger, des orphelins, des veuves, des jeunes filles mères défavorisées ne pouvant prétendre à une éducation décente, à la formation qualifiante, à l'emploi, aux activités génératrices de revenus, l'ONG Solidarité, disponibilité des œuvres sociales, aide et entraide (Sodios) a décidé de s'ouvrir à d'autres partenaires. Le but est de "sauver des vies", de redonner la dignité, l'espoir et la joie de vivre à travers l'esprit de solidarité dévoué, de l'amour et de l'entraide pour son prochain.

Pour ce faire, de nombreux départements ont été créés au sein de cette structure et donnent la possibilité à toute personne ressource selon sa compétence d'y intégrer. Il s'agit du social, des activités génératrices de revenus, de l'éducation, de l'alphabétisation, de l'éducation morale et civique, de la formation qualifiante, des métiers de service. Il y a aussi les départements juridique, humanitaire, spirituel, veuves, orphelins, jeunes filles mères, etc. « Grâce à une équipe dynamique et formidable, nous avons remporté de nombreux défis et voulons poursuivre sur cette lancée afin de gagner le pari de combattre toutes le misères. Ainsi, se justifie l'ouverture de nos portes aux différentes compétences et adhésions pour arriver finalement au résultat attendu. Ce potentiel humain constituera un facteur déterminant de notre réussite et de l'efficacité de notre structure », a dit Bernadette Bephangayahou, présidente de l'ONG Sodios, avant de présenter les différentes activités réalisées depuis 2007 au Congo.

Cette assemblée générale a été aussi une occasion propice pour les partenaires et potentiels partenaires d'exposer leur savoir-faire et expliquer leur motivation en adhérant au projet. Tour à tour, le Dr Patricia Tome Batchi (ophtamologue), le Dr Virginie Djemba, responsable du Centre médical Océanie, mais aussi la présidente de l'association des veuves et Gilles, formateur et instructeur, ont éclairé l'opinion sur leur engagement à œuvrer aux côtés des personnes vulnérables et défavorisées. L'adhésion des volontaires à l'association a mis fin à l'activité.