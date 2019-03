Congo-Brazzaville: Zoonoses - La société congolaise de primatologie compte accélérer ses activités de recherche

L'organisation non gouvernementale que dirige le Pr Roger Kavour Kavunga a promis, le 3 mars à Brazzaville au terme d'une assemblée générale, d'activer ses recherches et l'enseignement de primatologie, dans le cadre de son programme 2019-2023.

Les activités de la société congolaise de primatologie (SCP) vont s'organiser et s'affermir autour de l'amélioration des capacités institutionnelles, la formation et la contribution à la sensibilisation des communautés aux zoonoses et au renforcement des protocoles de surveillance.

« A quels risques les personnes qui manipulent les singes sont exposées ? Quels virus Ebola circulent chez les singes en Afrique centrale ? Quelles seraient la prévalence et les caractéristiques de ces virus Ebola par rapport au virus du sida ? Existerait-il des souches susceptibles d'occasionner des nouvelles variantes de virus Ebola ? Quelles études de l'infection naturelle et de la propagation du virus Ebola chez les primates pourraient contribuer à la recherche de nouveaux vaccins ou de nouvelles stratégies contre le virus Ebola et les infections opportunistes qui l'accompagnent ? », s'est interrogé le Pr Roger Kavour Kavunga, diplômé de l'université de Zurich (Suisse) en primatologie et virologie.

En effet, la récente épidémie de maladie à virus Ébola en République démocratique du Congo a mis en évidence les risques liés à l'insuffisance de mécanismes de détection, de prévention et de riposte aux maladies et l'importance de renforcer les systèmes de santé publique et animale.

Cette épidémie a également soulevé un certain nombre de questions et de défis, à l'interface homme-animal, qu'il convient de mettre sur le devant de la scène afin de réduire la vulnérabilité des sociétés face aux menaces de maladies infectieuses qui se propagent au-delà des frontières nationales.

L'initiative de la SCP consolide et complète d'autres actions mises en œuvre par les initiatives telles que le Consortium international de lutte contre le filovirus et les autres maladies virales. Cette réponse offre également une plate-forme panafricaine d'appui aux initiatives existantes.

La SCP est un programme d'études approfondies en primatologie-épidémiologie. Elle a été conçue en partenariat avec l'Université de Kinshasa, le Laboratoire national de santé publique du Congo, l'Université Marien-Ngouabi, la conservation internationale, le sanctuaire Lola ya bonobo, l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées et la Prévention du virus Ebola dans le Bassin du Congo.

Cette association est mise en place pour accompagner leurs gouvernements des deux Congo dans la mise en œuvre des plans de contingence, des programmes et des projets y afférents.

Enfin, le système de santé actuelle, bien qu'en évolution, manque cruellement de ressources humaines pour faire évoluer la recherche, de ressources matérielles didactiques afin de détecter puis contrôler la prolifération et la dissémination des zoonoses virales, bactériennes et parasitaires.

La propagation rapide des maladies transmissibles en Afrique est accélérée par les capacités limitées des systèmes de santé nationaux et la non détection précoce ainsi qu'une réponse pas rapide aux épidémies.

« Si nous n'agissons pas maintenant à freiner cette maladie virale abusive, nous risquons de sacrifier et même compromettre l'avenir des générations futures. Pour bien gérer, ou être maître d'une situation, il faut avoir l'information et le pouvoir, c'est-à-dire la décision et la responsabilité sur la chose. A cet effet, l'homme africain doit disposer d'un savoir et d'un droit », a indiqué le Pr Roger Kavour Kavunga.