Algérie: Championnat national militaire de pentathlon - Plus de 80 athlètes à Batna

BATNA - Quatre-vingt-quatre (84) athlètes prennent part au Championnat national militaire 2019 de pentathlon, dont le coup d'envoi a été donné lundi à l'Ecole supérieure des blindés Mohamed-Kadri dans la commune d'Oued Chaâba (Batna).

Ces athlètes, représentant 14 équipes issues des six Régions militaires du pays, des commandements des forces aériennes et de la marine nationale, de la Garde républicaine et différentes unités et écoles spécialisées de l'Armée nationale populaire (ANP), concourent dans cinq disciplines sportives militaires.

Il s'agit de la natation-obstacles sur 50 mètres, du lancer de grenade, du tir de précision et de vitesse à l'arme semi-automatique, respectivement sur 50 et 200 mètres, du cross-country sur 8 kilomètres et de la course-relais.

Donnant le coup d'envoi de cette compétition de quatre jours au nom du commandant de la 5e Région militaire le général Amar Athamnia, le commandant de l'Ecole supérieure des blindés Mohamed-Kadri, le général Mohamed Amor a, dans son allocution d'ouverture, appelé à une "saine émulation" entre les participants.

Il a également affirmé que "le haut commandement de l'Armée nationale populaire accorde une importance capitale à la promotion du sport et à la réussite de ce genre de manifestations sportives", soulignant que le pentathlon militaire "offre la possibilité d'évaluer la préparation physique et les capacités des éléments de l'ANP".

Le général Mohamed Amor a ajouté que cette compétition vise "la préservation de la condition physique et morale de l'élément militaire et ses aptitudes au combat".