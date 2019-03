Algérie: Constantine - La 3ème édition du Salon international du tourisme et voyage

Constantine — La troisième édition du Salon international du tourisme et voyage (Cirta- siaha 2019) se tiendra du 28 au 31 mars, à la placette Ahmed Bey au centre-ville de Constantine avec la participation d'une soixantaine de professionnels algériens et étrangers, a indiqué lundi, le directeur local du Tourisme et de l'artisanat, Noureddine Boucana.

Cette manifestation touristique co-organisée par le Club des opérateurs du tourisme et l'Office du tourisme de Constantine en collaboration avec la direction locale du tourisme et de l'artisanat, regroupera des professionnels versés dans les domaines de l'hôtellerie, des agences de voyage et tourisme et autres spécialistes en formation hôtelière et touristique, a précisé le même responsable au cours d'une conférence de presse consacrée à cet évènement.

Cirta- siaha 2019 devra constitué une "valeur ajoutée" pour promouvoir la destination Constantine et mettre en avant ses atouts touristiques a déclaré le même responsable qui a mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous pour échanger des expériences entre professionnels du domaine.

L'objectif, a ajouté le directeur local du tourisme et de l'artisanat, était de créer des "ponts de communication et d'échange entre les professionnels du secteur de Constantine et d'ailleurs en vue de développer ce créneau créateur de richesse, levier de développement local et national".

Placée sous le thème "Constantine: destination touristique par excellence", la troisième édition de Cirta- siaha 2019 se veut une occasion pour développer le concept du tourisme "réceptif", a souligné le même responsable, précisant que Constantine reçoit chaque semaine des centaines de visiteurs qui viennent des différentes wilayas du pays et d'ailleurs, un "potentiel" à saisir pleinement pour promouvoir la destination Constantine.

La 3ème édition de ce Salon international sera organisée à l'intérieur d'un chapiteau équipé de 1.000m2 qui sera dressé sur l'esplanade Ahmed Bey, a fait avoir le même responsable, précisant que tous les moyens humains et matériels seront mobilisés pour permettre la réussite de ce "grand" évènement.

Des rencontres dédiées au fonctionnement des agences de voyage et au processus d'investissement dans ce secteur sont au programme de cette nouvelle édition a indiqué M. Bounafaâ, précisant que des représentants du ministère du Tourisme et de l'artisanat, et des secteurs de l'Habitat et de l'Intérieur et des collectivités locales prendront part à ces rencontre d'échange et de débat.

Une journée d'étude sur les techniques de numérisation modernes dans la gestion des hôtels et agences de voyage, sera aussi au menu de cette manifestation touristique, a encore ajouté la même source.