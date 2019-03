Burkina Faso: Journée internationale de la femme - Travaillons ensemble à transmettre l'héritage reçu

Ce relais qui nous a été transmis, doit nous amener à plus d'abnégation dans le travail, à la persévérance et surtout à œuvrer à inculquer des valeurs civiques solides à la génération montante, afin de transmettre à notre tour l'héritage reçu.

Nous nous devons de garder à l'esprit que notre passage sur terre est une mission que nous avons l'obligation, individuellement et collectivement, de réussir pour l'humanité.

Cependant, nous ne devons pas perdre de vue qu'en dépit des nombreux défis qu'il nous incombe de relever en priorité, c'est ensemble, avec les hommes, que la lutte doit se mener. En cela, je salue ces défenseurs chevronnés qui, à nos côtés, contribuent à écrire d'une manière remarquable des actions dans les pages de l'histoire de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Je me réjouis de ce que la création de la plasticienne que je suis ait été appréciée, retenue par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, et imprimée comme logo sur les pagnes du 8-Mars 2019. J'ai à cœur de partager cette bonne nouvelle avec mes filles, sœurs et mères du Burkina Faso et de la diaspora.

En tant que femme artiste, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs du ministère chargé de la Femme, qui a placé sa confiance en ma modeste personne, et qui me permet ainsi d'apporter ma petite contribution à l'atteinte des objectifs de cette journée.

Au-delà de ma personne et de la fierté que j'éprouve de voir mon œuvre d'artiste ainsi valorisée, je me fais le devoir de m'incliner devant la mémoire de nos vaillants éléments des Forces de défense et de sécurité qui sont tombés pour la sauvegarde de notre très chère patrie. Mes pensées et ma compassion vont également à leurs épouses et enfants.

Dieu bénisse le Burkina Faso