Burkina Faso: Nuit culturelle du Mali - Chants, danses et rythmes mandingues à Ouaga 2000

L'ambiance était des plus festives la nuit du vendredi 1er mars 2019 à l'ambassade de la république du Mali, sise à Ouaga 2000. Le chef de l'Etat de ce pays, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), et son épouse, y ont convié leurs homologues du Burkina, Roch Marc Christian Kaboré, et du Rwanda, Paul Kagame, pour une soirée culturelle dans le cadre du 26e FESPACO. Une soirée bien colorée qui a donné à apprécier des rythmes chauds des bords du Djoliba.

Le président malien, IBK, « champion des Arts, de la Culture et du patrimoine » de l'Union africaine (UA), était l'invité d'honneur de la 26e édition du FESPACO. A ce titre, il est arrivé dans la capitale burkinabè, l'après-midi du vendredi 1er mars dernier, soit un jour avant la clôture officielle de la biennale. En marge de ce rendez-vous, une Soirée du Mali a été initiée à la chancellerie malienne. Organisée pour la toute première fois au Pays des hommes intègres, la Nuit du Mali a permis de réunir sur un même plateau des artistes maliens, rwandais et burkinabè. Une belle occasion pour exalter le panafricanisme sous le sceau de la culture.

Le chef de l'Etat malien, principal intervenant de la soirée, a exprimé la grande estime qu'il a pour ses homologues Kaboré et Kagame, ainsi qu'aux invités à cette nuit culturelle pour leur disponibilité. Cette disponibilité, malgré un agenda très chargé, a indiqué le président IBK, qui consacre un temps pour le Mali d'être à l'honneur pour célébrer sa culture, sa musique et ses arts, est l'expression d'une amitié à laquelle il s'est dit sensible.

Suite à l'intervention du premier des Maliens, place aux vedettes de la soirée pour distiller des sonorités exquises au profit du public. L'ensemble folklorique burkinabè, le Ballet national du Rwanda ont fait montre de leur savoir-faire artistique, avant que la reine du Wassoulou, Oumou Sangaré, ne gratifie les spectateurs des titres à succès de son riche répertoire.

Le moins que l'on puisse dire est que cette soirée culturelle a eu le mérite de rassembler dans un même espace les Maliens vivant à Ouagadougou, pour communier non seulement entre eux, mais aussi avec leurs frères du Burkina et du Rwanda, qui était l'invité d'honneur du cinquantenaire du FESPACO.