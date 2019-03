Madagascar: Tennis - ITF-CAT U14 Grade 2 Madagascar - Etape 2 - Rakotomalala et Razakaniaina en finale

Quart finaliste et demi-finaliste de l'étape 1, Finoana Rakotomalala et Maholy Razakaniaina se hissent se rattrapent et se hissent en finale de l'étape 2.

Du changement. Contrairement à la première étape du tournoi ITF-CAT U14 grade 2 Madagascar, les finalistes de la seconde étape ne sont pas les mêmes, sauf Randy Rakotoarilala.

Chez les garçons, Finoana Rakotomalala, s'est arraché pour se qualifier en finale. Après avoir battu Tody Avo Rajaobelina, Il s'est permis de corriger Johny Rovananantenaina Minoherison en deux sets (6/2 6/4) en demi-finale. Un match totalement a l'avantage de Finoana qui s'est montré a la fois régulier mais aussi très offensif dans le jeu.

De son côté, Johny Rovanantenaina a été marqué physiquement après avoir gagné le premier tournoi.

Dans l'autre demi-finale, le Zimbabwéen Takura Muhwandagara a pu prendre sa revanche sur Mahefa Rakotomalala (6/2, 2/6, 12/10). Un match maîtrisé par ce dernier qui a mené 9 à 6 dans le super tie-break où il a pu donc avoir trois balles de matches.

« C'était un match très difficile. Je peux dire que je suis vraiment revenu de loin en sauvant trois balles de match. Je suis assez motivé pour jouer la finale », assène Takura Muhwandagara

Rattrapage

Chez les filles, Maholy Razakaniaina, elle aussi a pu mieux se rattraper et mieux entamer ce second tournoi par rapport au premier. Elle s'est imposée devant Dune Pelasoa Vaissaud en deux petits sets en demi-finale (6/2, 6/0) et rencontrera Randy Rakotoarilala, gagnante de la Zimbabwéenne Sasha Chimedza en deux sets (6/3, 6/0).

En finale du double, chez les filles, Randy Rakotoarilala et Maholy Razakaniaina ont surclassé Dune Vaissaud et Lucie Rakotondrainibe (6/0, 6/2) et se confronteront en finale à Shakira Varese (Kenya) et Sasha Chimedza (Zimbabwe), gagnantes de Miarana Andrianafetra et de Ravaka Ramanantoanina (0/6, 6/3, 10/6)

De leur côté, Mahefa Rakotomalala et Finoana Rakotomalala ont sorti Tody Avo et Harena Rafidiarison en demi-finale ( 6/0 6/1). Ils joueront contre Mark Nawa (Botswana) et Takura Muhwandagara (Zimbabwe), vainqueurs de Tefy Ranja Rabarijaona et de Johny Rovananantenaina en deux sets (6/4 6/4)