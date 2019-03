Angola: João Lourenço avertit de nouveau des corrompus

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a admis lundi que l'Angola pourrait continuer à avoir des corrompus en cette nouvelle ère politique, mais il est certain qu'ils ne resteront pas impunis.

Dans une interview accordée à la Radio Télévision Portugaise (RTP) à l'occasion de la visite de son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, en Angola, le Chef de l'Etat a réaffirmé que l'époque de l'impunité était révolue, et que dans le nouveau contexte du pays, il n'y a plus d'intouchables.

Au pouvoir depuis septembre 2017, il a déclaré que la lutte contre la corruption était un engagement de toute la société, en particulier du MPLA, et qu'il était convaincu qu'il vaincrait les corrompus.

João Lourenço a souligné qu'il ne faisait que mener la lutte contre ce fléau qui avait atteint un niveau insoutenable en Angola, indiquant que la garantie de la victoire était une question de temps.

"Nous devons être honnêtes et dire que cela exige beaucoup de courage, de nombreuses nuits perdues, mais nous pensons que nous avons les nerfs d'acier pour mener ce combat à bout, quelles que soient les difficultés et les menaces que nous pourrions rencontrer en chemin", a-t-il dit.

Le Président de la République a nié toute forme de persécution à l'encontre de la famille de l'ancien président, José Eduardo dos Santos, et d'autres personnalités politiques influentes dans le pays.

Interrogé sur la possibilité pour l'ex-président José Eduardo dos Santos de faire rapport à la justice, en cas d'éléments d'implication, à l'issue de sa période d'immunité, João Lourenço aurait déclaré être une affaire exclusive du Ministère Public.

Dans une autre interview de 30 minutes, le Chef de l'Etat angolais a salué les progrès accomplis dans son premier mandat, dont le plus grand est l'ouverture de la presse et le renforcement des libertés fondamentales des citoyens.

Selon le Chef de l'Etat, il n'est plus tabou d'organiser une manifestation publique en Angola, ajoutant que les organisations non gouvernementales et la société civile ne sont pas stigmatisées aujourd'hui pour leur désaccord avec la politique du Président ou du Gouvernement.

S'agissant des attentes concernant l'avenir de la nation, il a affirmé qu'il souhaiterait, à la fin de son mandat, quitter un pays où les citoyens ont davantage accès à la presse, plus de liberté d'expression, plus de liberté de manifestation et de meilleures conditions matérielles et spirituelles.

Interrogé sur la possibilité de concourir à sa propre succession, João Lourenço a dit qu'íl était encore trop tôt pour parler de la question.

Relations avec le Portugal

Dans un autre domaine, il a déclaré que les bonnes relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Portugal, qui selon lui, sont actuellement "au sommet de la montagne".

Cependant, le Président angolais estime qu'il est essentiel que les autorités des deux Etats continuent à œuvrer pour une coopération accrue à d'autres niveaux.

Il a indiqué que l'affaire Manuel Vicente, qui "avait pincé" les relations entre les deux pays, est déjà terminée, soulignant que ce moment difficile est passé rapidement et n'a laissé aucune séquelle.

Les relations de coopération entre l'Angola et le Portugal se poursuivent depuis 43 ans et se sont approfondies et consolidées avec la signature de plusieurs instruments juridiques.

Les deux États ont établi des relations diplomatiques le 9 mars 1976. Le Portugal est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Angola. Les sociétés portugaises sont fortement présentes dans les secteurs de la construction, de la banque et de l'exportation de produits alimentaires et de boissons.

Des données officielles indiquent qu'au premier trimestre de 2018, les exportations portugaises avaient atteint 348,7 millions d'euros, ce qui représente une diminution par rapport à la même période en 2017, avec 449,1 millions d'euros.

Les trois principaux groupes de produits importés du Portugal vers l'Angola représentent 52,8% du total des exportations portugaises du pays.

Les importations portugaises de biens en provenance d'Angola ont augmenté de près de 100% (99,93%) entre janvier et mars de cette année par rapport à la même période de l'année dernière. Elles sont passées de 62,5 millions d'euros en 2017 à 124,9 millions d'euros en 2018

CPLP

Dans son entretien, l'homme d'État angolais a également exprimé le souhait de contribuer à l'élévation de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), considérant insuffisant ce que cette organisation réalise au profit des peuples qui l'intègrent.

L'Angola devrait assumer la présidence plus tard cette année après le Cap-Vert.

Interrogé sur ses références dans le monde politique, João Lourenço a dit qu'il appréciait des personnalités telles que le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, qui avait mené la lutte pour l'indépendance, le considérant comme le "Moïse de l'Angola".

L'autre référence est Nelson Mandela pour avoir mené la lutte pour la libération de son peuple et pour sa capacité à cultiver le pardon.