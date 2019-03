Ile Maurice: Chemin-Grenier - Il meurt après avoir été retrouvé blessé

Il était en sang, avec plusieurs blessures sur le corps, et gisait au sol dans la cour d'un voisin. Jocelyn Louise, un habitant de Camp-Barbe, Chemin-Grenier, âgé d'une quarantaine d'années, est décédé alors qu'on le transportait à l'hôpital de Souillac, hier, lundi 4 mars.

Ses funérailles auront lieu aujourd'hui. Tout porte à croire que le quadragénaire cueillait des fruits à pain lorsqu'il a perdu l'équilibre et a chuté dans la cour de son voisin. La police de Chemin-Grenier a initié une enquête.

Plus tôt hier, un voisin est venu alerter la soeur de Jocelyn Louise, Elvina Narainasawmy, que celui-ci se trouvait dans sa cour avec plusieurs blessures. Il devait sans doute cueillir des fruits à pain lorsqu'il a fait une chute dans la cour du voisin, avance celle qui habite la même cour que son frère. Sauf que son absence de la maison dimanche soir intrigue énormément ses proches. Ce n'était pas dans ses habitudes de passer la nuit ailleurs que chez lui, déplore-t-on.

«Dimanche matin, je lui ai demandé de m'accompagner à la foire et il m'a dit oui. Toutefois, il devait sortir peu après. Je ne l'ai pas revu. Sa porte était fermée et durant la journée, je me suis dit qu'il était peut-être allé à la plage. J'y suis allée et il n'y était pas. Il n'est pas rentré le soir», raconte Elvina Narainasawmy. Lundi matin, elle se rend à la maison de son frère et constate qu'il est toujours absent. «J'ai commencé à me faire un sang d'encre... »

De poursuivre qu'un voisin est soudainement venu lui annoncer que son frère était en sang dans sa cour. «Il portait des blessures et était vraiment faible. On l'a transporté jusqu'à une voiture et c'est en route pour l'hôpital qu'il a rendu son dernier soupir», relate Elvina Narainasawmy. Elle dit ignorer si la chute date de dimanche ou de lundi matin.