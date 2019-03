Congo-Kinshasa: Le «printemps congolais» et les douze travaux d'Hercule

Depuis l'accession de Tshisekedi à la tête de notre pays, un climat politique nouveau souffle un léger vent de fraîcheur sur les visages des Congolais. Ces derniers ont enduré tant de maux et de misères durant l'exécutif passé et ils en sont encore meurtris. Ils croulent toujours sous le poids de cet héritage kabiliste.

Les décisions que prend le Président Tshisekedi et ses déclarations publiques sur la gouvernance qu'il entend instaurer peuvent rassurer jusqu'à un certain point les Congolais et nous nous sentons appelés à nous impliquer et à l'accompagner dans cette voie.

Le Président a présenté son programme d'urgence qui embrasse les secteurs de la sécurité publique, la justice, la santé, la jeunesse qui est la relève de demain, les infrastructures et les valeurs de probité. Comme nous pouvons le constater, ces projets sont vraiment de taille et les voir se concrétiser ne peut que réaliser le rêve d'un pays plus beau qu'avant. Il lui faudra contrôler et renflouer les finances publiques en jugulant les évasions fiscales et les nombreuses facettes de la corruption à travers le pays. Par ailleurs, comme il l'a souligné lui-même, la probité des dirigeants doit être une valeur fondamentale pour réussir un tel plan titanesque. Tshisekedi doit corriger 18 ans d'iniquité et de débridement des antivaleurs.

À voir les réactions des Congolais lors de cette rencontre du 2 mars 2019, ce fait nous interpelle à cet égard. Voir les anciens dirigeants partager la tribune avec le Président a occasionné des quolibets contre eux. Le Président met de l'avant la réconciliation nationale pour rebâtir le pays. Nous comprenons aussi que la tolérance et le respect des autres font partie des valeurs démocratiques.

Toutefois, voir ces anciens dirigeants qui ont littéralement affamé et appauvri le peuple congolais s'asseoir à côté de Tshisekedi laisse planer le doute quant à un meilleur avenir pour les Congolais. On peut en déduire que les Congolais ne veulent plus de ce vieil ordre politique et désirent du sang neuf, non corrompu, à la tête des institutions, des hommes et des femmes garants de leur bien-être physique et mental.

Cette prise de conscience des Congolais est le commencement de la sagesse et du salut de la Nation. Alea jacta est ou les dés sont jetés. Tshisekedi doit franchir le fleuve Congo et ses nombreuses rivières pour gagner cette campagne du bien-être collectif.

Les réflexions de nos compatriotes tournent autour de cette lecture de l'environnement politique actuel: Comment démanteler le système kabiliste si bien enchâssé sans entrer en guerre contre les bénéficiaires de ce système? Les bonnes intentions de Tshisekedi trouveront-elles un écho égal de la part de ceux qui ont ruiné le pays et paupérisé son peuple?

Les réactions des Congolais et les réflexions 'émises par certains compatriotes à ce sujet laissent penser qu'à un moment donné, le Président Tshisekedi devra s'attaquer de front et sans compromis aux pratiques de ce vieil ordre politique. Ce moment de vérité sera celui où il oeuvrera avec le peuple congolais pour son bien-être, qu'il motivera ce peuple et attisera la flamme de l'espoir tout au long de son mandat; ainsi il gagnera cette bataille économique, sociale et culturelle pour tous les Congolais suspendus d'ores et déjà à ses lèvres et gestes. Dans le cas contraire, il se pliera au système kabiliste et trahira son peuple.

«Être ou ne pas être, telle est la question», nous rappelle Shakespeare dans Hamlet.

Qui vivra, verra.