Cote d'Ivoire: Tournée dans les ligues - Bamba Cheick partage sa nouvelle vision avec les clubs de Bassam

Doter la Côte d'Ivoire d'une Fédération forte qui survive à un homme, avec des structures autonomes fonctionnant à merveille.

Tel se définit la nouvelle vision du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD) pour la discipline. En plus de la participation des clubs au financement du taekwondo, Me Bamba Cheick Daniel veut milite pour l'instauration d'un Open des Ligues. Mettant à profit son séjour professionnel à Grand-Bassam, il a échangé avec les clubs de la première capitale ivoirienne, le mercredi 20 février dernier. Face à ses mandants réunis autour du président de la Ligue régionale du SudComoé, Me Diarra Aly Patrice, le président de la FITKD a expliqué en détail sa nouvelle politique de gestion. Pour lui, le taekwondo ivoirien compte parmi les quatre meilleurs au monde. Il en tient pour preuve les deux médailles olympiques, la construction en cours du Centre sportif, culturel et des TIC ivoirocoréen où Palais du Taekwondo, les grandes compétitions et formations internationales organisées en terre ivoirienne, etc.

Après cette étape de repositionnement international auquel il a consacré ses deux précédents mandats, le premier responsable du taekwondo œuvre pour la consolidation des acquis au niveau local. Car au niveau de la matrice opérationnelle, les objectifs ont été largement atteints. A commencer par le nombre des CN 6e Dan passé de 10 à 30. A cela, il faut ajouter l'installation de ligues dans toutes les régions du pays, sans oublier le nombre très impressionnant de licenciés. Pour y parvenir, a expliqué Me ODAN, il faut sortir de la politique du président-providence.

A ce titre, il a demandé aux clubs de s'organiser, se structurer et de disposer de comptes bancaires dans l'optique de prendre une part active au financement du taekwondo ivoirien face à la modicité des moyens dont dispose la Fédération. «Nous allons sensibiliser, expliquer cette approche que nous souhaitons consensuelle. J'ai déjà demandé au président du Forum des présidents de ligues, de me proposer un cahier de charges par ligue. Ici à Bassam, je demande au président de la ligue de nous faire des propositions en fonction du droit moyen que les élèves payent dans les clubs», a dit le président de la FITKD. En plus, a-t-il précisé, «chaque ligue devra organiser un Open avec obligation pour toutes les autres ligues d'y participer».

La rencontre de Bassam a été aussi chargée d'émotions. Avant de rendre un hommage mérité au doyen Kraidy Alphonse, fondateur de l'USCB Taekwondo et ex-président de la ligue du Sud-Comoé, Me Bamba Cheick Daniel a salué l'esprit de solidarité qui a prévalu lors de l'attentat terroriste de mars 2016 dont a été victime un membre de la famille bassamoise. La rencontre avec les clubs de Bassam s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le président de la Fédération, le 13 février dernier, d'aller à la rencontre des différentes ligues pour partager avec elles sa nouvelle vision.