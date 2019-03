Cote d'Ivoire: Présidence de l'Assemblée nationale - Amadou Soumahoro, l'homme de la situation ?

« The right man at the right place », disent les Anglo-saxons. Ce qui signifie en français, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.

L'Assemblée nationale doit se choisir un nouveau président. Depuis le départ de Guillaume Soro, l'institution parlementaire prépare sa succession. Une short-list de personnalités circule pour succéder au député de Ferké au perchoir. Mais, parmi ces noms qui reviennent régulièrement, le ministre Amadou Soumahoro semble le mieux placé pour occuper le poste pour trois principaux raisons. Le premier atout qui fait du ministre Amadou Soumahoro l'homme de la situation est d'abord ses qualités d'homme politique.

A ce niveau, tout dans le parcours de l'actuel ministre auprès du président de la République chargé des Affaires politiques montre qu'il a la carrure, l'aptitude et la capacité d'occuper le poste. Amadou Soumahoro est un homme politique qui s'est réellement construit. D'abord cadre du PDCI-RDA, ensuite militant très engagé et actif du RDR dont il est l'un des fondateurs, il a eu le temps de montrer aux Ivoiriens sa grande culture politique dans les différents postes électifs et nominatifs qu'il a occupés. Maire de Séguéla, pendant plus d'une décennie, l'ancien ministre du Commerce a été de tous les combats pour l'accession du RDR, ensuite du RHDP au pouvoir d'Etat.

Le ministre Amadou Soumahoro est un homme de mission. Lorsqu'il s'est agi d'avoir un homme de poigne pour défendre les intérêts du RHDP à la Commission électorale indépendante, au cours de l'élection présidentielle de 2010, devant la LMP de Laurent Gbagbo, c'est le ministre Amadou Soumahoro qui a été choisi. Lorsqu'il a été question de garder et gérer la Case, après l'accession au pouvoir du RDR, c'est encore lui qui a été désigné pour assurer l'intérim du secrétariat général du parti. Ces missions, son deuxième atout, le ministre Amadou Soumahoro les a menées sans état d'âme et avec l'efficacité qu'on lui connait. Ce qui fait de lui un homme d'expériences.

C'est à juste titre que le président de la République l'a appelé auprès de lui pour occuper le poste de ministre chargé des Affaires politiques. Une fonction qu'il mène d'ailleurs avec brio. Le ralliement massif de certains députés et maires issus des autres partis politiques, notamment le PDCI-RDA, au RHDP étant l'un des fruits de cette politique ardue et avisée au profit du président de la République. Avec cette somme d'expériences et cette grande culture politique, il est clair qu'il n'y a pas mieux indiqué que celui qu'on appelle affectueusement « le Tchomba » pour succéder à un non moins grand homme politique que Guillaume Soro. Le troisième atout est la fidélité et la loyauté à toute épreuve du ministre auprès du président de la République chargé des Affaires politiques.

Le ministre Amadou Soumahoro est non seulement connu pour ses qualités d'homme de conviction, mais aussi pour quelqu'un qui n'a jamais trahi la cause du RDR et son leader incontesté, le président Alassane Ouattara. Tout le long de son parcours politique, le ministre Soumahoro s'est battu sans rechigner pour non seulement faire du président Alassane Ouattara le premier des Ivoiriens, mais aussi pour faire du RDR, le premier parti politique de Côte d'Ivoire.

En cette période sensible où les enjeux et les intérêts sont exacerbés à l'approche de 2020, il est clair que les qualités de fidélité et de loyauté compteront beaucoup. C'est pour toutes ces raisons que le ministre Amadou Soumahoro apparait comme l'homme de la situation pour succéder à Guillaume Soro.