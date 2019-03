Cote d'Ivoire: 4e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire / Kandia camara - : " La volonté des pouvoirs publics de promouvoir l'alimentation scolaire à base de produits locaux est manifeste"

La ministre de l'Education nationale, Kandia Camara, a indiqué, ce jeudi 28 février, que la "volonté des pouvoirs publics de promouvoir l'alimentation scolaire à base de produits locaux est manifeste".

C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire (JAAS) dont la clôture a lieu ce vendredi. Selon Kandia Camara, cette volonté politique du gouvernement se traduit par les engagements et actions en faveur de la nourriture et de la fourniture de repas à base de produits locaux pour le maintien des élèves à l'école et leurs performances. Aussi a-t-elle salué l'initiative prise par les chefs d'Etats africains d'instaurer une telle journée qui, selon elle, contribue à de nombreuses avancées en la matière.

Cependant, elle a souligné que malgré les efforts fournis, les indicateurs montrent que beaucoup reste à faire. " La tenue d'un panel de haut niveau s'avère nécessaire pour apporter une réponse décisive à l'alimentation scolaire sur le continent", a soutenu Kandia Camara. Pour Sarah Anyang Agbor, commissaire de l'UA chargée des ressources humaines, des sciences et technologies, l'instauration d'une telle journée vient renforcer l'alimentation scolaire et rappeler aux décideurs que donner des ressources aux cantines a des avantages. Elle a aussi émis le voeu d'une Afrique prospère avec des enfants bien éduqués qui ne ratent aucune classe. Adehinca Badejo, représentante-pays du PAM, a souligné que la JAAS offre l'opportunité à l'Afrique de promouvoir l'éducation de base et de partager les efforts des États membres en matière d'alimentation scolaire.

Selon elle, le PAM qui est le premier partenaire mondial de l'alimentation scolaire reconnait l'immense valeur des programmes d'alimentation scolaire fondé sur les produits locaux. Elle a salué, à l'occasion, les efforts du gouvernement dans la construction de cantines qui sont passés de 277 en 1989, année d'ouverture des premières cantines, à près de 6000 à ce jour. Adehinca Badejo a, en outre, salué les stratégies développées autour des cantines pour leur pérennisation.

Il s'agit notamment des groupements de femmes qui sont formées autour des cantines pour assurer leur approvisionnement en produits locaux frais. Elle a, pour finir, rassuré l'Etat de l'engagement du PAM à l'accompagner à travers le plan stratégique 2019/2023 de son institution.