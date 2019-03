Cote d'Ivoire: Destruction de bus de la Sotra - Des actes d'incivisme à déplorer

18 autobus vandalisés, un machiniste agressé, de l'argent emporté.

Voici entre autres le bilan de la manifestation des élèves et étudiants, hier, à Adjamé dans le district d'Abidjan. En effet, à la faveur d'une marche pour la reprise des cours, la Société des transports abidjanais (SOTRA) a fait les frais de la furia des manifestants avec pour conséquence fâcheuse la destruction de ses biens. Si le mobile de la manifestation est louable - car l'école est paralysée depuis des semaines -, disons-le clairement, ses effets collatéraux sont à déplorer et à condamner avec la dernière énergie.

Pourquoi s'en prendre à des biens, fussent-ils publics, pour exiger la reprise du chemin de l'école ? Quel lien y a-t-il entre une marche dite pacifique et la destruction des autobus de la SOTRA ? Que cachent ces actes violents et sans fondement ? Que voulait-on montrer en agissant de la sorte ? Quelle image doit-on avoir de la jeunesse ivoirienne ? Telles sont des questions que le commun des mortels est amener à se poser. Ces actes aussi bien incompréhensifs que blâmables finissent de convaincre de l'état d'incivisme et de dégradation morale de la société.

Sinon, comment expliquer que des engins servant de transport, surtout au profit des élèves et étudiants, puissent faire l'objet d'attaque et de saccage par les mêmes bénéficiaires. Pour un oui ou pour un non, on s'en prend aux autobus de la SOTRA, qui d'ailleurs ne ménage aucun effort pour satisfaire la demande de plus en plus forte. A cet effet, rappelons qu'au titre de l'année 2018, 500 bus ont été envoyés en renfort sur le parc de la SOTRA contre 450 en 2019.

Car, l'objectif de l'Etat est de mettre à disposition, d'ici 2020, 2000 bus. Là où on était à 20 bus en 2011. Il est plus qu'impératif pour l'Etat de prendre ses responsabilités visà-vis de ces vandales, ces hors-la-loi et fauteurs de trouble, qui n'ont d'autres ambitions que de mettre à néant les efforts du gouvernement. L'Etat doit frapper fort pour que force reste à la loi au risque de voir la SOTRA être brûlée un jour.