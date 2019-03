Cote d'Ivoire: Inclusion financière en Côte d'Ivoire - Adama Koné présente les acquis et les défis à relever

L'inclusion financière est une réalité en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de l'allocution du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, à l'ouverture de la 7è table ronde annuelle des dirigeants de l'Initiative africaine des politiques d'inclusion financière (Afpi) ce 28 février 2019, au Sofitel HôtelIvoire.

Thème: « Approches de politiques pour une inclusion financière durable dans un écosystème financier numérique dynamique ». Présentant les acquis de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, Koné a levé un coin de voile sur les mesures prises par le gouvernement en vue d'accroître l'accès de la population aux services financiers. Relevant que le taux d'inclusion financière est passé de 18,6% en 2010 à 60,7% en 2017 pour une moyenne de l'Uemoa se situant à 55%. Le taux d'utilisation des services de la monnaie électronique est ressorti quant à lui, à 45,9% en 2017, alors que ces services n'existaient quasiment pas en 2010.

Ces ameliorations, fait remarquer Adama Koné, sont consécutives à l'impact d'un certain nombre d'actions au nombre dont la création de l'Agence de promotion de l'inclusion financière (Apif), principalement chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'inclusion financière ; l'élaboration d'un document cadre de stratégie nationale d'inclusion financière, en parfaite cohérence avec le document-cadre élaboré au niveau de l'Uemoa ; la promotion des paiements électroniques au niveau des services de l'Etat ; la mise en place d'un Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf).

Mieux, le ministre de l'Economie et des Finances, a révélé que pour accélérer la transition de son économie, par le biais des paiements en espèces aux paiements numériques, la Côte d'Ivoire a adhéré l'année dernière à "l'alliance Better than Cash" . Il a informé que pour marquer sa volonté de faire de l'inclusion financière le fer de lance d'une croissance plus inclusive, la Côte d'Ivoire abrite officiellement depuis mercredi dernier, le Bureau régional Afrique subsaharienne, Moyen Orient et Afrique du Nord de l'Alliance pour l'Inclusion Financière (AFI). Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des deux Etats membres de l'Uemoa qui disposent d'une Stratégie nationale d'inclusion financière.

Et en vue de promouvoir les paiements électroniques au niveau des services de l'État, l'accent a été mis entre autres sur la digitalisation du processus de déclaration et de paiement des impôts et taxes en ligne (e-impôt) ; la mise en place d'un système de paiement en ligne (epaiement) des déclarations en douane via le Guichet Unique du Commerce Extérieur ; l'introduction d'un système de paiement en ligne des frais de scolarité des élèves des écoles secondaires.

Cependant, Adama Koné a reconnu que des défis sont à relever. A savoir la souveraineté et la gestion des données en matière de stockage, de partage, de capacités et de conformité; la mise à disposition et l'amélioration des infrastructures (couverture du réseau internet), la défaillance des systèmes et des plans et de continuité; la fraude relative à l'innovation du produit, aux distributeurs et aux infrastructures ; la protection et l'identification du client ainsi que la sécurité des transactions (cyber sécurité et cybercriminalité) ; l'adéquation continue du cadre réglementaire aux évolutions du marché ; la réduction des coûts de sortie des services offerts, afin de favoriser l'émergence d'un écosystème propice à l'inclusion financière ; le faible niveau d'éducation financière des populations.

Bien avant, Alfred Hannig, Directeur exécutif de l'AFI et Nianga Komata Gomou, vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, ont insisté sur l'importance de l'inclusion financière dans les Etats et la mobilisation de ressources. Cette table ronde sur les perspectives de l'inclusion financière coorganisée par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), l'Afi et le Ministère de l'Economie et des Finances, enregistre 300 participants issus de pays africains et du reste du monde. Une conférence internationale de haut niveau sur l'avenir de l'inclusion financière se tient aujourd'hui.