Cote d'Ivoire: Football - Barry Copa raccroche définitivement

Clap de fin ! Copa Barry (39 ans) a décidé de raccrocher les crampons.

Après une vingtaine d'années d'une carrière professionnelle qui l'a vu évoluer à l'Asec Mimosas (Côte d'Ivoire), à Beveren, Lokeren et OH Louvain en Belgique, et aussi une aventure à rennes en France, le mythique gardien de la Côte d'Ivoire a mis un terme à sa carrière, le samedi 2 mars 2019. «Le 2 mars 2015, je vous annonçais la fin de ma carrière de footballeur international avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ce 2 mars (2019), je réitère en vous annonçant la fin de ma carrière de gardien de but qui aura duré 22 ans», a déclaré Boubacar Barry Copa dans une note sur les réseaux sociaux.

Révélé au grand public un soir de février 1999 avec les Académiciens, l'ancien portier de l'Asec Mimosas a mis un terme à sa carrière internationale en 2015 après avoir remporté brillamment la CAN avec les Eléphants, la même année, à Malabo en Guinée Equatoriale. Après des débuts en juin 2000, l'enfant de Williamsville a porté le maillot national à 99 reprises. Il était aussi des aventures des Eléphants aux campagnes mondiales en 2006, 2010 et 2014. Après l'Asec Mimosas, il débute sa carrière européenne en France en signant à Rennes en 2001. En difficulté avec les Bretons, il rejoint la légion ivoirienne expatriée en Belgique et pose ses valises à Beveren. De 2003 à 2007, il fait les beaux jours de ce club avec lequel il dispute 107 matchs.

Après la descente de cette formation en Division 2, il signe en juillet 2007 avec le KSC Lokeren. En dix ans au club, il dispute 235 matchs. En mai 2017, le club décide de ne plus prolonger le bail de l'ex-international ivoirien. Sans club, c'est en D2 belge qu'il atterrit en signant pour deux saisons avec l'OH Louvain en 2017. Malheureusement il ne disputera aucun match avec le club qui lui offre néanmoins la belle opportunité de continuer à vivre sa passion du football. «Une fin qui annonce un début. J'ai en effet remplacé mes gants par une nouvelle casquette, celle d'entraineur. Grâce à Dieu, j'ai eu la chance d'intégrer l'OHL qui m'offre aujourd'hui une place d'entraineur de gardiens de but», a écrit Copa Barry.

Au niveau du palmarès, le natif d'Abidjan revendique le titre de finaliste des CAN 2006 et 2012 et un titre continental en 2015. Vainqueur de la Supercoupe de la CAF en 1999 avec l'Asec Mimosas. Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2012 et 2014 avec le KSC Lokeren, il a décroché le Prix du gardien de l'année 2009