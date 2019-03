Maroc: Nouvelle édition du colloque international sur "La gouvernance numérique et la question de l'efficacité"

Dans le cadre du programme annuel universitaire «Sciences et société», le master droit du numérique, le master des sciences criminelles de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Settat et l'Alliance des magistrats marocains organisent, le 7 mars courant, la 3ème édition du colloque international sur «La gouvernance numérique et la question de l'efficacité». «On essaiera de mener une réflexion approfondie et d'apporter des éléments de réponse à la problématique suivante: Dans quelle mesure la gouvernance numérique contribue-t-elle à la valorisation et à la sécurité de l'espace numérique et de là au développement et à la modernisation de la société ?», soulignent les organisateurs dans un communiqué.

En établissant un débat entre une élite d'experts et de chercheurs, cet événement scientifique, organisé en partenariat avec le Laboratoire de recherche en dynamique sécuritaire et le Centre d'études et de recherche en sécurité numérique, «se veut une opportunité pour diagnostiquer les contraintes de la gestion de l'espace numérique, réfléchir sur les pratiques rationnelles et scientifiques permettant d'en tirer profit et d'en minimiser les risques, mais également pour mesurer les retombées de la gouvernance numérique sur les différents acteurs sociaux», précise la même source.

Toujours selon les organisateurs, le débat portera sur six axes essentiels, à savoir «Le cadre conceptuel de la gouvernance numérique», «La gouvernance et les stratégies numériques au Maroc», «Les mécanismes de mise en œuvre de la gouvernance numérique», «Les problématiques liées à la gouvernance numérique au Maroc», «La qualification du citoyen sur l'échiquier numérique à la lumière du développement humain», et «La consécration du principe de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes dans l'espace numérique».