Sénégal: Jean Meïssa Diop, journaliste formateur - «La mission d'un journaliste, c'est diffuser une information exacte, verifiée»

interview

Les fausses informations, plus connues sous l'appellation de «fake news», gagnent du terrain. Et pour remédier à leur prolifération, le journaliste formateur, Jean Meïssa Diop, en appelle au professionnalisme des acteurs des medias. Ils ne doivent, en aucun cas, diffuser une information sans en être convaincus de la véracité.

Qu'elle lecture faites-vous de la diffusion récurrente de mauvaises informations par des médias?

Les «fake news» ont toujours existé, les rumeurs, les fausses informations. Ils vont avec la manipulation et la désinformation. C'est un ensemble de phénomène qui est né et dont doit se méfier tout journaliste. Mais, aujourd'hui, il y'a eu une explosion de ce phénomène qui a été favorisée par les réseaux sociaux. Depuis la campagne électorale jusqu'à ce jour, on a vu tellement de fake news parce que la diffusion entrait dans la stratégie de campagne de certains candidats et ça procédait, d'une certaine façon, d'une intoxication. Soit pour se donner une bonne image, ou bien abimer celle de l'adversaire. Il reste maintenant qu'il n'appartient pas au journaliste de se laisser intoxiquer par ces fake news là.

La vocation, la mission d'un journaliste, c'est diffuser une information exacte, vérifiée à la bonne source ou aux bonnes sources, d'autant plus qu'il y'a aujourd'hui des moyens de vérifier si telle photo est une fake news ou telle information n'est pas avérée. Il y'a cette photo qui a beaucoup circulé le jour du scrutin, montrant des enfants dans des bureaux de vote, dans la région de Matam. Et, selon certaines sources, cette photo procède de la manipulation et de fake news. Que ça soit vrai ou pas, il appartient aux journalistes de vérifier.

Les fake news ne contribuent-ils pas à réduire la fiabilité de la presse, surtout celle en ligne ?

Il est vrai que la presse en ligne est beaucoup plus exposée aux fake news. C'est elle qui en est le canal, le véhicule utilisé. Ce qui fait que beaucoup de lecteurs, beaucoup d'internautes se méfient de la presse en ligne. Cette personne méfiante perçoit la presse en ligne comme les meilleurs vecteurs de transporteurs de fake news ou bien qu'elle en est le support. Il appartient à la presse en ligne de dissiper cette image.

L'APPEL (Association des Professionnels de la Presse en Ligne, ndlr) qui est un organe d'autorégulation, travaille à faire le ménage, à doter la presse en ligne d'une certaine déontologie et ses journalistes d'une certaine éthique personnelle et professionnelle. C'est une initiative à saluer d'autant plus les médias en ligne sont en train de s'imposer. Alors, ils deviennent donc important autant pour le public comme pour ces médias que la presse aient plus de crédibilité et ne pas être les vecteurs des fausses informations.

Quelles solutions préconisez-vous pour y remédier ?

Les solutions ne s'écartent pas du cadre de la déontologie qui est déjà là, à savoir pour le journaliste de vérifier, se rappeler qu'une information non vérifiée n'en n'est pas une; et travailler en ayant comme boussole que cette vérité-là. Alors, un journaliste n'a pas le droit de partager une information qu'il n'a pas vérifiée et dont il ne s'est pas assuré l'exactitude. Partager une information fausse dont on ne s'est pas assuré la véracité sur les réseaux sociaux est comme diffuser une fausse information, une fausse nouvelle à travers un organe de presse. La solution, c'est dans le professionnalisme arrimé à une éthique et à une déontologie. A mon avis, il n'y de solution que ça. Le professionnalisme, c'est la précaution. Il est aussi de la rigueur dans le travail.