Soudan: Al-Bashir - La paix est le premier article de l'état

Khartoum — Le président de la République le maréchal Omar Al-Bashir a souligné que la paix demeurait le premier élément de tous les plans et programmes de l'État, car il était fermement convaincu que la guerre est l'ennemi du développement et de la stabilité.

Al-Bashir a déclaré que l'État avait choisi le dialogue comme moyen le plus efficace de mettre un terme à la guerre et aux effusions de sang et qu'il continuerait à dialoguer jusqu'à ce que la paix prévaut dans tout le pays, c'était lors de sa rencontre lundi soir au Palais Résidentiel avec l'administration civile du Sud-Kordufan.

Le président s'est engagé à instaurer une paix juste et globale dans le Sud-Kordofan jusqu'à ce qu'il revienne à son cours initial et a déclaré que l'État est capable garce à ses ressources de fournir une vie décente à tous ses citoyens.

Il a souligné que l'état fédéré du Sud-Kordofan était visé, car il est la région du Soudan qui jouissait plus de la coexistence religieuse et sociale et dépourvue des conflits tribaux et ethniques.

Le président Al-Bashir a déclaré que les jeunes et les femmes en particulier étaient les victimes de la guerre, soulignant que prolonger le cessez-le-feu visait à ne plus entendre la voix d'une arme à feu dans l'État fédéré.

L'assistant du président de la République Dr. Faisal Hassan Ibrahim a déclaré que la réunion des dirigeants de l'administration civile du Sud-Kordofan avec le Président de la République confirmait la volonté du peuple de l'État fédéré et sa détermination à instaurer la paix.

Faisal a souligné que les questions d'identité, de gouvernance fédérale et de paix sont résolues par le dialogue que nous allons mener à ses fins.

Les représentants de l'administration civile, du dialogue communautaire, des femmes, des jeunes et des partis politiques du Sud-Kordofan ont affirmé leur soutien aux récentes décisions prises par le Président de la République face aux défis actuels et ont salué la prolongation du cessez-le-feu, qui a eu un impact positif considérable sur le processus de paix et la stabilité du Sud-Kordofan, ils ont affirme leur souci et croyance au dialogue en tant que moyen efficace de renforcer la sécurité, la paix et l'unité des rangs internes.