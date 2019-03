Maroc: LA CCG labellise 10 nouvelles structures d'accompagnement

La Caisse centrale de garantie (CCG) a présenté récemment, à Casablanca, dix nouvelles structures labellisées dans le cadre du Fonds Innov Invest (FII), qui assureront l'accompagnement et le financement de start-up et de projets innovants.

La labellisation de ces nouvelles entités -CE3M, CEED Maroc, Cluster Menara, Enactus, Endeavor, Groupe SOS Maroc (Bidaya), Happy Ventures, H Seven, Kluster CFCIM et Moroccan CISE, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la CCG en vue d'accélérer la cadence des financements accordés aux start-up innovantes et de promouvoir l'émergence de l'entrepreneuriat innovant au Maroc, rapporte la MAP.

Cette 2ème promotion vient renforcer le réseau de six partenaires labellisés en 2017, à savoir APP Editor, Cluster Solaire, Impact Lab, R&D Maroc, Réseau Entreprendre Maroc et Start-up Maroc, qui ont pu financer, via les solutions "Innov Idea" et "Innov Start", quelque 62 projets pour une enveloppe globale de 12,3 millions de dirhams.

A cette occasion, le directeur général de la CCG, Hicham Zanati Serghini, a indiqué que la Caisse, à travers ses différents partenaires, a l'ambition de jouer un rôle déterminant pour la croissance des jeunes pousses à fort potentiel, et partant doter le Maroc de structures professionnelles et d'entreprises innovantes.

Concernant le Fonds Innov Invest, M. Serghini a fait savoir que ce Fonds se présente sous la forme d'une chaîne de financement, dotée d'un ensemble d'outils financiers au service des start-up et des porteurs de projets innovants qui remplissent un certain nombre de critères, en mettant à leur disposition des fonds d'investissement gérés par des sociétés spécialisées.

Lancé en octobre 2017, le Fonds Innov Invest est un dispositif dédié au financement de l'amorçage et des start-up innovantes. Doté de 500 millions de dirhams, mobilisés par l'Etat auprès de la Banque mondiale, le FII, qui bénéficie d'un soutien financier de l'Union européenne, le Fonds a pour objectif de financer 300 projets innovants sur cinq ans.