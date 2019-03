Sénégal: Les jeunes de l'opposition sur la série d'arrestations dans leurs rangs - «Face à l'intimidation, nous resisterons»

Les jeunes de l'opposition ont décidé de faire face au «harcèlement» dont ils feraient l'objet depuis la veille de la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 24 février dernier. En conférence de presse organisée hier lundi 4 mars 2019, ces membres du Mouvement des forces vives de la Nation ont dénoncé les nombreuses arrestations dont sont victimes certains de leurs camarades. Ils menacent de faire un rassemblement national à la place de la Nation, si ces derniers ne sont pas libérés dans les meilleurs délais.

«Face à l'intimidation, nous résisterons». Ces propos sont de Badara Gadiaga, membre du secrétariat de Rewmi. Il les tenait à l'occasion d'une conférence de presse hier, au siège de l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall. Et d'affirmer qu'au moins 30 jeunes de l'opposition composés d'hommes et de femmes sont dans les liens de la détention à Touba, Thiès, Ziguinchor, Dakar, bref sur l'ensemble du territoire national. La plus récente étant celle de l'adjointe de la mairie de Grand yoff, qui a été interpellée lors du fameux concert des casseroles, organisé par les femmes de la coalition «Idy 2019».Mais de l'avis de ce jeune du Mouvement des forces vives de la nation, l'arrestation du Colonel Kébé, suite à son post sur Facebook «est la goutte d'eau qui a débordé le vase».

Selon Badara Gadiaga, ces propos du colonel Kébé disant que « si la volonté du peuple est confisquée, nous ferons face », ne font pas le poids face à ceux de Macky Sall en 2012, lançant alors une invite au peuple sénégalais d'aller marcher sur le palais pour déloger Wade, alors qu'il a occupé toutes les postes de responsabilité dans ce pays. Des lors, ces jeunes interpellent l'opinion nationale et internationale : « Macky Sall et son régime sont en train de provoquer la population, pour instaurer un climat de peur, en essayant de museler et d'intimider tous ceux qui seraient tentés d'exprimer une opinion libre».

Dans la même mouvance, Bassirou Samb, coordonnateur national des jeunes Khalifistes a fait savoir que cette contestation des résultats est une manifestation de la liberté d'expression qui a valu «à nos frères et sœurs la prison». Néanmoins, ces jeunes affirment leur position qui est de contester encore la régularité de l'élection. Ils lancent ainsi un appel à toutes les organisations de défense des droits de l'homme, à l'opinion nationale et internationale, et prend le peuple sénégalais à témoin que « si Macky sall ne libère pas nos compatriotes retenus arbitrairement, nous appellerons à un grand rassemblement pacifique à la place de la Nation et nous y resterons jusqu'à ce que justice nous soit rendue ».