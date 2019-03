Soudan: Le pays participe à la foire internationale du Caire

Khartoum, 5 — La Société soudanaise pour les zones et les marchés francs a organisé le pavillon soudanais pour participer à la 52e session de la Foire internationale du Caire du 20 - 29 au ce mois, au parc des expositions de Nasr City.

"L'importance de la participation du Soudan à cette exposition incarne dans l'établissement de relations mutuellement bénéfiques entre les sociétés soudanaises et leurs homologues en Égypte, l'augmentation des taux de change, l'encouragement des exportations soudanaises par le biais de partenariats et la création d'opportunités d'investissement soudanais", a déclaré M. Abdel Wahab Mohamed Ali, directeur du département des expositions de la société soudanaise pour les zones franches.

Il a appelé tous les hommes et les femmes d'affaires à participer à cette manifestation économique pour signer de contrat, présenter et développer des exportations du pays et la signature d'accords intelligents surtout que l'exposition impliquera 15 pays et plus de 600 sociétés égyptiennes et internationales et avec la participation d'un certain nombre d'hommes d'affaires.