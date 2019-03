Algérie: Présidentielle - Réactions des partis politiques aux engagements du président Bouteflika

Alger — Des partis politiques ont salué lundi les engagements annoncés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans un message à l'occasion du dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle du 18 avril prochain, alors que d'autres les ont qualifiés de "tardifs".

Dans ce cadre, le parti du Front de libération nationale (FLN) a valorisé "les engagements" contenus dans le message du Président Bouteflika, affirmant qu'il a tracé "une feuille de route claire dans ses repères et objectifs en réponse aux revendications du peuple algérien, notamment les jeunes, en matière l'approfondissement du processus de réformes, de consolidation des fondements de l'Etat de droit et de consécration de la libre et souveraine volonté populaire dans le cadre de la sécurité, la sérénité et la transparence".

Saluant l'engagement du Président Bouteflika d'organiser une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne sera pas candidat, le parti FLN a qualifié la conférence à laquelle le président de la République a appelé de "soupape de sécurité pour l'avenir de l'Algérie et de tournant décisif".

Le même parti a salué, dans un communiqué, également l'engagement du Président à changer le système, applaudissant "cette réponse sincère à l'appel de la jeunesse algérienne".

En conclusion, le FLN a formé le vœu de voir "les Algériens adhérer aux engagements du président Bouteflika afin que la date du 18 avril prochain soit celle de la naissance d'une nouvelle République algérienne".

Dans le même contexte, le parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ) a fait état de "sa satisfaction et son grand optimisme" concernant le message du président Bouetflika, saluant sa réponse aux appels des citoyens pour construire "la nouvelle Algérie escomptée" ainsi que "sa résolution à aller vers des réformes profondes et radicales à même de résoudre les problèmes soulevés et préserver les acquis".

Le parti a appelé à "mettre à profit cette précieuse occasion pour renforcer le rang national, créer un climat favorable et constructif et préparer l'édification de la nouvelle Algérie dans le cadre de la sécurité, la stabilité et le développement".

Pour sa part, le Rassemblement national démocratique (RND) s'est "félicité" de la teneur du message du Moudjahid Abdelaziz Bouteflika estimant que "c'est une confirmation que la voix des citoyens a été entendue".

Estimant que les engagements du candidat Abdelaziz Bouteflika "apportent des réponses satisfaisantes aux revendications des citoyens pour le changement", le RND a souhaité voir ce message contribuer à l'instauration de la quiétude permettant à notre pays de continuer à avancer dans la sérénité et la stabilité vers le rendez-vous du 18 avril prochain".

Par ailleurs le parti pour la Liberté et la justice (PLJ) a qualifié, dans un communiqué rendu public à l'issu d'une réunion de son Bureau national, les engagements contenus dans le message, de "tardifs", appelant les manifestants, toutes catégories confondues, à "préserver le caractère pacifique des marches de contestation afin d'atteindre leurs objectifs dans un climat de solidarité et de consensus national de manière à consolider la stabilité et la sécurité du pays et l'unité du peuple et de la Nation".

De son côté, le parti des Travailleurs (PT) a critiqué, par la voix de sa Secrétaire générale, Mme Louisa Hanoune, le contenu du message, jugé "tardif", a-t-elle dit, notamment pour ce qui est des réformes et engagements à changer le système politique.

Elle s'est interrogé, lors d'une conférence de presse, sur "les chances d'un changement en l'absence de confiance", qualifiant de "non logiques" les engagements contenus dans ce message, notamment l'organisation d'une présidentielle anticipée. Dans un communiqué sanctionnant leur 3ème rencontre de concertation ce lundi, en présence de personnalités et de militants politiques, d'autres partis de l'opposition ont appelé au soutien des marches de contestation et à "l'établissement de passerelles entre le peuple et la classe politique pour traduire les préoccupation de la rue en projets politiques consacrant la souveraineté populaire et l'intérêt général avec pour base de référence la Déclaration du 1er novembre 54".

Ces formations politiques ont appelé les différentes franges de la société à maintenir "le caractère pacifique et continu" de ces marches.