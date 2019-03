Algérie: Promotion du produit national - L'importance de la concurrence loyale mise en exergue

Sidi Bel-Abbes — Les participants à une journée de sensibilisation et d'information sur la concurrence et son rôle dans l'essor économique, organisée lundi à Sidi Bel-Abbès, ont soutenu que la concurrence loyale favorise la promotion du produit national et le développement des entreprises économiques.

Les intervenants dont des universitaires, des économistes et des opérateurs économiques ont mis l'accent sur l'encouragement la concurrence loyale pour contribuer au développement de l'économie nationale et les entreprises économiques à fournir davantage d'efforts assurant la pérennité.

Dr Mohamed Taourissi de l'université de Tlemcen a insisté sur la nécessité de renforcer le rôle de tous les acteurs en impliquant les juristes, les économistes et les gérants d'entreprises locales afin de parvenir à une concurrence loyale et combler les lacunes relevées dans ce cadre, ainsi qu'intensifier les campagnes de sensibilisation destinées dans ce sens.

Le même intervenant a situé les conditions de concurrence dans la société algérienne et la relation entre l'aspect juridique théorique et pratique.

Abritée par la chambre du commerce et de l'industrie "Mekerra", cette rencontre a abordé plusieurs axes traitant, entre autres, des mutations économiques en Algérie, de l'importance de la concurrence loyale dans la promotion du produit, de son impact sur l'entreprise et l'économie et de la réalité de l'économie concurrentielle en Algérie.

Cette journée d'information, initiée par la direction du commerce de la wilaya de Sidi Bel-Abbès en collaboration avec la faculté des sciences économiques et sciences de gestion de l'université "Djillali Liabès" de Sidi Bel-Abbès, s'inscrit dans le cadre des opérations de sensibilisation et d'information des commerçants et opérateurs économiques sur les lois et règlements du secteur du commerce.