Congo-Brazzaville: Mois de mars - La femme à l'honneur à l'IFC de Pointe-Noire

Mars est au féminin à l'espace culturel de la capitale économique qui célèbrera la Journée internationale des droits de la femme à travers plusieurs rendez-vous (concerts, table ronde, ciné-débat et autres).

La première activité du programme, intitulée « Un mois au féminin », est un concert de musique « Rumba ya ba kento » (La rumba des femmes) qui aura lieu le 8 mars dans la salle Tchicaya-U-Tam'Si de l'Institut français du Congo (IFC). Les chanteuses Gwladys Bandoki et Magalie, accompagnées de leurs musiciens, vont rendre hommage aux femmes qui ont marqué l'histoire de la rumba congolaise, notamment Mamy Claudia, Pembey Sheiro, Pierrette Adams, Mbilia Bel et bien d'autres qui continuent de nourrir cette musique avec leurs textes et mélodies.

L'IFC prévoit plusieurs activités le 9 mars. Il s'agit du débat des petits citoyens sur la parité hommes-femmes (10h), la table ronde sur le thème « Quels nouveaux droits pour les femmes ? » qui sera modérée par Huguette Nganga Massanga, en présence de l'écrivaine Nicole Mikolo et Mme Goma, substitut du procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, procureur pour enfants (15h 30).

Il y a aussi le ciné-débat sur les femmes qui font des métiers et la projection du documentaire "La fille du rail" qui sera suivie d'une discussion dont la modération sera assurée par Kriss Brochec, directrice-fondatrice de Congo web agency, en présence d'Arielle Poucouta, ingénieure projet à Perenco (18 h).

L'autre rendez-vous en rapport avec les femmes est la scène ouverte cultures urbaines saison 2 " Femmes en scène" (rap, danse hip hop) le samedi 30 mars à la paroisse Saint Jean-Bosco à Tié-Tié. La finale aura lieu le 21 juin et les lauréats seront programmés lors de la saison 2019-2020 de l'IFC dans des conditions professionnelles. A l'occasion d'« Un mois au féminin », cette scène ouverte sera réservée aux femmes, trop absentes des plateaux et que l'on devrait encourager.

Outre ces activités en faveur des femmes, le programme de mars à l'IFC a retenu également des projections, notamment le documentaire "Malaria business" ce 5 mars à l'espace Kimpélé à, Vindoulou; les films "Soundiata Keita, le réveil du lion", le 6 mars; "Camille Claudel", le 12 mars.

En rappel, le 2 mars, le public a suivi le spectacle de danse "Neuf couches rouges-La tchikumbi furiosa" de DeLaVallet Bidiefono, chorégraphe congolais basé en France, avec Vesna Mbelani et un chœur de danseurs et slameurs des collectifs Sty'oblique et Art plume, Peutch. Cette création est le résultat d'une résidence qui a duré du 25 février au 1er mars.