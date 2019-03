Congo-Brazzaville: Commerce - La foire syrienne de retour à Brazzaville

Après deux éditions manquées, l'exposition-vente s'est ouverte, le 5 mars, à la commune de Poto-Poto, le troisième arrondissement de la capitale.

Le coup d'envoi de la manifestation a été donné par l'administrateur maire de Poto-Poto, Jacques Elion, qui a coupé le ruban symbolique avant une visite guidée de quelques stands, en présence du maire de Moungali, Benjamin-Alphonse Loukakou. La société Tamatex, organisatrice de la foire, entend apporter une touche particulière à la douzième édition 2019.

Le responsable de l'exposition, Kamal, a indiqué que de nombreux visiteurs attendaient l'arrivée des marchands et les produits exposés sont accessibles à toutes les bourses. Parmi les divers articles, on y trouve des salons de fauteuil modernes, des tissus pour meubles, des tapis, des accessoires de couture, des rideaux, des cuisinières, des articles de cuisine, des parfums, des vêtements et des chaussures.

La manifestation bénéficie du soutien du ministère du Commerce, à travers le Centre congolais du commerce extérieur. Son directeur général, Basile Obongui, promet d'accompagner les marchands syriens durant les six semaines. « L'exposition vente des produits syriens au Congo est l'expression des liens d'amitié et de coopération commerciale qui existent entre les deux nations », a-t- il déclaré.

Cette foire syrienne de Brazzaville est devenue, au fil des années, la principale vitrine de la coopération et de rapprochement des deux cultures congolaise et syrienne. Des vêtements traditionnels, des objets de décoration, des parures confectionnées par des artisans, des plantes thérapeutiques, ainsi que des produits de beauté « made in Syria » sont également proposés aux visiteurs.

Le maire de Poto-Poto,se disant honoré par l'événement, a appelé les artisans congolais à aller eux-aussi exposer en Syrie.