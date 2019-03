Congo-Brazzaville: Sessions parlementaire et consultative - La Chine dévoile sa feuille de route pour 2019

Les réunions annuelles la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), principal organe consultatif politique du pays, et du Congrès national du peuple (CNP), qui se tiendront pendant deux semaines, ont été ouvertes respectivement le 3 et le 5 mars, au Grand Palais du peuple, à Beijing.

Le président chinois, Xi Jinping, a appelé, à l'occasion, les écrivains, les artistes et les théoriciens à renforcer la confiance dans la culture, à servir le peuple avec de belles œuvres et à guider le public avec des standards moraux élevés.

Le Premier ministre, Li Keqiang, a quant à lui souligné les objectifs économiques et les réformes prévues cette année. En ligne de mire, figure la croissance économique fixée à 6 ou 6,5% du produit intérieur brut. Elle ne sera probablement pas un objectif difficile à atteindre car les réformes structurelles du côté de l'offre seront approfondies en mettant l'accent sur l'agriculture. Le pays compte aussi réduire d'environ deux mille milliards de yuans les charges fiscales des entreprises et leurs cotisations sociales.

La Chine compte aussi accroître, par divers canaux, l'offre des produits et services de qualité et créer de nouveaux atouts dans la coopération et la compétition économique internationales.

La lutte contre la pauvreté fait aussi partie des axes avec la date butoir de 2020, pour mettre en place une société moyennement prospère qui est une urgence pour réduire la pauvreté, en particulier dans les zones rurales.

Pour faire face aux problèmes socioéconomiques, l'agenda de l'année prévoit des mesures plus efficaces afin de rendre plus accessibles des logements, des soins de santé et la sécurité sociale.

En matière environnementale, les autorités chinoises examineront le type de mesures que le gouvernement adoptera pour remédier à ce problème, notamment le renforcement de la protection des écosystèmes en fortifiant les industries vertes.

Les deux événements sont suivis de près par plus de trois mille journalistes venus des quatre coins de la planète. Ils sont appelés collectivement « liang hui » et sont parmi les plus grands événements du calendrier chinois. Les deux sessions réunissent près de trois mille législateurs et deux mille membres de la CCPPC, aux côtés des principaux dirigeants nationaux et provinciaux.

Le CNP examine le rapport de travail annuel du gouvernement, ses plans et budgets pour l'année à venir, pendant que la CCPPC discute de questions politiques, sociales et économiques importantes et formule des propositions. Les deux sont en cours avant un remaniement crucial du leadership qui aura lieu vers la fin de l'année.