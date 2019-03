Congo-Brazzaville: Infrastructures scolaires - Le Japon entend réhabiliter le complexe scolaire Père-Pierre-Desportes de Brazzaville

Le contrat pour la réalisation du projet a été signé, le 1er mars, entre l'ambassadeur nippon en République du Congo, Hiroshi Karube, et la supérieure de la communauté de l'association des sœurs servantes de Cana, Ursule Tsimambakidi.

D'un montant total de 88 969 dollars américains, soit 51 259 489,35 FCFA, le projet consiste en la construction d'un bâtiment au collège de l'établissement. Il s'agit concrètement de construire et d'équiper six salles de classe et des latrines, d'aménager la cour intérieure. Il est également prévu l'érection d'un château d'eau, permettant non seulement d'augmenter la capacité d'accueil des élèves, mais aussi d'améliorer l'environnement scolaire, souligne le communiqué de presse de l'ambassade du Japon.

« L'ambassade du Japon a sollicité une collaboration franche et une coordination étroite entre les parties prenantes à ce projet afin que celui-ci puisse s'achever dans les délais impartis et qu'il devienne un des symboles de bonnes relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la République du Congo et le Japon », espère la partie japonaise.

Notons qu'à travers le financement de ce projet, le Japon entend consolider sa politique de coopération en accompagnant les efforts du gouvernement congolais pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement.